Santo Domingo, RD. – Los economistas Henri Hebrard e Iván Rodríguez entienden que la reforma Tributaria debe ir enfocada en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y explicaron que existen infinidades de temas que son prioritarios, en el que destacaron el tema eléctrico.

Dijeron que se debe aspirar hacia un sistema tributario que garantice suficiencia, equidad y eficiencia.

«Debemos aspirar a una sistema tributario, que por lo menos garantice tres elementos; sufieciencia, lo implica generar la cantidad de recursos que necesita el sistema tributario para poder atender a las necesidades públicas del Estado; equidad; que implica que el que más puede pagar que pague más, ya sea en el sentido horizontal y vertical, y eficiencia; es decir, que la reforma tributaria no sea un torpedo al libre desarrollo de la iniciativa privada», dijo Iván Rodríguez.

Henri Hebrard e Iván Rodríguez. (Foto: Danny Polanco)

En ese sentido, el economista señaló que se debe amortiguar el déficit y colocar al Estado en condiciones para que en un período 8 años vaya hacia una optimalidad impositiva. Esto, para que el mismo pueda operar sin déficit, lo que consideró como el elemento básico de la reforma tributaria.

Henri Hebrard (Foto: Danny Polanco)

Henri Hebrard

El economista Henri Hebrard indicó que en la actualidad la República Dominicana se encuentra en la oportunidad histórica de emprender un grupo de reformas en las que se pueda lograr tener más y mejor crecimiento. Esto, debido a que entiende que el crecimiento económicos «tan espectacular», no le ha llegado a todos los sectores del país. Por esto, entiende que el objetivo o el norte de dicha reforma debe ser mejorar la calidad del gasto, para que pueda benefiaciar a todos los ciudadnos.

«También es una reforma para mejorar la calidad y la prioridad del gasto y el manejo patrimonial del Estado, los activos y los pasivos», dijo Hebrard. Además aseguró que en adición a dicha reforma se deben revisar «con carácter de urgencia todo lo que tiene que ver con la Seguridad Social. No solamente la parte de salud, sino también la parte de pensiones».

Añadió que se proyecta que dentro de diez años se van a retirar grupos enorme de personas y asegura que «simplemente los numeritos no dan». Quien agregó que para atender esa situación debe plantear ese tema, el cual califica de vital importancia sostenibilidad de la sociedad.

Dijo que también se debe implementar el tema del seguro de desempleo. Recordando que este es un mandato de la Ley de Seguridad Social y que se debe ver la parte del desempleo y el tema eléctrico.

Se debe lograr transparencia y mayor inclusión

Agregó que a través de esas reformas se debe lograr que haya una mayor transparencia y una mayor inclusión. Resaltó que no puede ser aceptable «que hoy en día en el sector privado de cada tres empleos uno solo sea formal. Y, que a niveles del impuesto hay una evasión entre 40% y 45%, en el impuesto sobre la renta entre un 60 y un 65% . Y agregó que prácticamente el 40% de la luz que se despacha no se cobra».

El profesional subrayó que cualquier reforma que no busque como norte final mejorar la calidad de vida de los dominicanos, especialmente a los que no ha llegado el crecimiento, es una reforma que no va a dar el resultado que requiere la sociedad.

Iván Rodríguez (Foto: Danny Polanco)

Iván Rodríguez

Por su lado Iván Rodríguez, quien ha trabajado en varias reformas, incluida la del presidente Leonel Fernández del año 2004, donde participó como asesor, aseguró que los sectores que «más posibilidades tienen de pagar, asimismo, más posibilidades tienen de negociar más».

Una reforma tendente a disminuir tasa

Dijo que actualmente se debe plantear una reforma tendente a disminuir tasa que aumentarlas.

«El primer acometido grande que hay que hacer en este país, en los primeros 24 años del siglo XXl, es ya en la normativa del Código Tributario, plantear el tema de los algoritmos y la inteligencia artificial», dijo Iván Rodríguez, quien aseguró que esto sirve para detectar a través de simulaciones históricos evasores, además de potenciales recaudadores y falsos no residentes en el país, sistema ques es utilizado, según informó en más de 70 países, brindando excelente resultados.

«Pero para eso hay que introducir el tema de la inteligencia artificial, desde el punto de vista de lo que es el derecho tributario… Porque este está siendo el punto de partida para que la administración tributaria española hayan, con el que ha podido combatir de una manera significativa el fraude y la defraudación tributaria y sobre todo el blanqueo de capitales», dijo, considerando esta implementación como el gran reto de dicha Reforma Fiscal, explicando como sorprendentes los resultados obtenidos con estos sistemas por los europeos, sobre todo España.