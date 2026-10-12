Dos soldados del ERD resultan gravemente heridos tras colisión en Dajabón

Dajabón, RD.- Dos miembros del Ejército de la República Dominicana resultaron gravemente heridos luego de que la motocicleta que conducían impactara contra un motor de tres gomas, en un hecho ocurrido en la calle Martín Juferman, del municipio fronterizo de Dajabón.

Los militares, que se encontraban de patrulla al momento del accidente, identificados como Narciso Bautista Pérez y Yohansy José de la Paz.

A ambos los levantados del pavimento y trasladados a varios centros de salud de la zona, desde donde posteriormente los refirieron a otro centro especializado debido a la gravedad de las heridas.