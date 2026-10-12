Dos soldados del ERD resultan gravemente heridos tras colisión en Dajabón

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Dajabón, RD.- Dos miembros del Ejército de la República Dominicana resultaron gravemente heridos luego de que la motocicleta que conducían impactara contra un motor de tres gomas, en un hecho ocurrido en la calle Martín Juferman, del municipio fronterizo de Dajabón.
Los militares, que se encontraban de patrulla al momento del accidente, identificados como Narciso Bautista Pérez y Yohansy José de la Paz.
A ambos los levantados del pavimento y trasladados a varios centros de salud de la zona, desde donde posteriormente los refirieron a otro centro especializado debido a la gravedad de las heridas.
Notas relacionadas
El lamentable accidente se suma a una ola de accidentes registrados en los últimos días en esta población fronteriza, lo que ha generado preocupación en la ciudadanía, que pide a las autoridades tomar cartas en el asunto ante el gran flujo de motores de tres gomas de procedencia haitiana que circulan en la ciudad sin control.
Hasta el momento, la institución militar no ha dado a conocer el estado real de salud de ambos soldados.
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