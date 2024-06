Apresan dos hombres que presuntamente violaron a una anciana en Azua

AZUA.- Miembros de la Policía Nacional en Azua apresaron a dos hombres, a los cuales se le acusa de abusar sexualmente y agredir a una anciana de 74 años.

Se trata de Roderkis Peña Vicente, y Daniel Hinojosa, quienes supuestamente penetraron en horas de la madrugada a la residencia de la envejeciente, ubicada en Padres las Casas y abusaron de esta sin ninguna compasión.

José Luis Matos, abogado de la víctima, precisó, “Sabemos a ciencia cierta de que la medida de coerción será prisión preventiva. Esto, ya que nuestra representada identifica claramente a sus agresores”.

Asimismo, Ángel Salvador Pérez Ramírez, abogado de los acusados, indicó que realizó un pedimento a la juez para que el Ministerio Público realice una experticia de semen a los imputados y le sea entregado.

Anciana de 74 años abusada por dos individuos

Una cámara de vídeo de un establecimiento comercial, fue lo que hizo posible identificar a los dos presuntos violadores.

Según narra la víctima, cuya identidad se hace reserva, los individuos la golpearon y la abandonaron a su suerte.

“Me tapó la boca para que no hablara, me dio golpes y una mordida en el antebrazo y me golpeó en el pecho”.

En ese sentido, la hija de la señora destacó la rápida intervención de las autoridades. Además, pidió una condena de 30 años en contra de los individuos que propinaron golpes y abusaron de su madre.