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Dos hombres salvan a mujer arrastrada por las aguas en Santiago

Santiago, RD.— Una mujer fue rescatada por dos hombres luego de ser arrastrada por las aguas durante las inundaciones registradas la noche del martes en la avenida Circunvalación Sur, cerca de la entrada del sector Rafey. De acuerdo con los datos preliminares, la mujer habría caído en una alcantarilla u otro hueco mientras era arrastrada […]

Gabriela Mora Encarnación
Rescatan mujer en Santiago.jpg
El rescate ocurrió en medio de las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en distintos sectores de Santiago. Foto: Fuente externa
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Santiago, RD.— Una mujer fue rescatada por dos hombres luego de ser arrastrada por las aguas durante las inundaciones registradas la noche del martes en la avenida Circunvalación Sur, cerca de la entrada del sector Rafey.

De acuerdo con los datos preliminares, la mujer habría caído en una alcantarilla u otro hueco mientras era arrastrada por la corriente. Dos hombres que se encontraban en las proximidades intervinieron y lograron sacarla del agua.

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El rescate ocurrió en medio de las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en distintos sectores de Santiago, convirtiendo algunas vías en pasos peligrosos para quienes intentaban desplazarse.

Por el momento, no se dispone de información sobre la identidad de la mujer ni sobre su estado de salud tras ser rescatada. También está pendiente precisar las circunstancias en que fue arrastrada y las características del lugar donde habría caído.

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ETIQUETAS:SantiagoInundacionesAguasdestacada3
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