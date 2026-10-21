Dos hombres salvan a mujer arrastrada por las aguas en Santiago

Santiago, RD.— Una mujer fue rescatada por dos hombres luego de ser arrastrada por las aguas durante las inundaciones registradas la noche del martes en la avenida Circunvalación Sur, cerca de la entrada del sector Rafey.

De acuerdo con los datos preliminares, la mujer habría caído en una alcantarilla u otro hueco mientras era arrastrada por la corriente. Dos hombres que se encontraban en las proximidades intervinieron y lograron sacarla del agua.