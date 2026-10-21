Dos hombres salvan a mujer arrastrada por las aguas en Santiago

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santiago, RD.— Una mujer fue rescatada por dos hombres luego de ser arrastrada por las aguas durante las inundaciones registradas la noche del martes en la avenida Circunvalación Sur, cerca de la entrada del sector Rafey.
De acuerdo con los datos preliminares, la mujer habría caído en una alcantarilla u otro hueco mientras era arrastrada por la corriente. Dos hombres que se encontraban en las proximidades intervinieron y lograron sacarla del agua.
El rescate ocurrió en medio de las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en distintos sectores de Santiago, convirtiendo algunas vías en pasos peligrosos para quienes intentaban desplazarse.
Por el momento, no se dispone de información sobre la identidad de la mujer ni sobre su estado de salud tras ser rescatada. También está pendiente precisar las circunstancias en que fue arrastrada y las características del lugar donde habría caído.
Te puede interesar
- Mecánico muere aplastado mientras reparaba vehículo
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
- DINTEL apresa a dos personas y ocupa armas ilegales en Santiago
- Juez mantiene prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados
- Residentes de Arroyo Hondo Abajo temen colapso de puente en Santiago