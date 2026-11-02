Dos hombres mueren y otros dos son detenidos por robos en comercios en Bávaro

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La Altagracia, R.D. – La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), informó sobre la desarticulación de una estructura criminal organizada, con ramificaciones interprovinciales, dedicada a cometer robos agravados mediante ruptura en entidades remesadoras y establecimientos comerciales.
Como resultado de los operativos, dos presuntos cabecillas, ambos de nacionalidad haitiana, fallecieron tras resultar heridos durante una intervención policial en Bávaro-Friusa, mientras que otros dos integrantes se encuentran apresados.
Se trata de Leroy Arson (a) Trenzas y/o Benzo, y Charli Patrick (a) Omega y/o Wilkin. Se les señala como responsables de dirigir y coordinar las operaciones delictivas de la estructura.
De acuerdo con el informe preliminar, ambos resultaron heridos luego de que los ocupantes del vehículo en que se desplazaban realizaran disparos contra los agentes actuantes, quienes intentaban detenerlos. Posteriormente, resultaron trasladados al Hospital General de Verón-Punta Cana, donde fallecieron mientras recibían atenciones médicas.
En el desarrollo de las investigaciones apresaron los también nacionales haitianos Pierre Charles Everson, de 40 años, y Yaquelin Castillo, de 26.
Everson fue sorprendido la noche del sábado 31 de octubre mientras realizaba una perforación en una pared de una oficina de remesas. Misma, ubicada en Las Lagunas de Nisibón, utilizando herramientas hidráulicas y otros instrumentos.
En tanto, Castillo quedó detenida posteriormente. Esto, luego de que se estableciera que mantenía comunicación vía WhatsApp con uno de los señalados cabecillas, a quien informaba sobre el arresto de su compañero.
Notas relacionadas
Historial Delictivo
Según las investigaciones de la DICRIM, esta estructura estaría vinculada a robos mediante ruptura perpetrados contra dos entidades financieras en Jima Abajo, provincia La Vega; la oficina principal de una banca de lotería en Higüey, y una ferretería en Las Lagunas de Nisibón, entre otros establecimientos.
Evidencias ocupadas
Durante los operativos ocuparon una pistola calibre 9 milímetros, un vehículo Hyundai Sonata presuntamente utilizado por los investigados. También gatos hidráulicos, una pinza de corte, guantes, pasamontañas y otras herramientas empleadas para cometer los robos.
La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan. Esto, con el propósito de identificar y localizar a otros posibles integrantes de esta estructura criminal y ponerlos a disposición de la justicia.
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