Dos abogados recusan juezas caso Jean Alain y aplazan audiencia para el día 16

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD.- Dos abogados del caso que se le sigue al exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes recusaron las juzgadoras del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, argumentando falta de transparencia y abuso de poder contra los implicados en este caso.
Tras conocer la acción, de inmediato las magistradas rechazaron la recusación y dejaron en manos de la corte de apelación la decisión correspondiente.
Desde la designación de la magistrada Yissel Soto como presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los abogados del caso Jean Alain han mostrado su inconformidad..
Sin embargo, en la audiencia de este miércoles, los abogados de los imputados en caso Jean Alain; de Lucrecio Burgos y Alfredo Solano, recusaron las juzgadoras del segundo Tribunal por la forma procesal de seguimiento del proceso.
Notas relacionadas
Tras cuestionar los argumentos presentados por los juristas, las magistradas de inmediato rechazan la recusación, por qué carece de fundamentos.
Por su lado el Ministro público aseguró que Jean Alain exfuncionario del Gobierno del PLD, y el principal imputado le rehúye al conocimiento de las pruebas de este proceso
Las juzgadoras explicaron que debido a los incidentes, existen médicas, y recusaciones no ha sido posible iniciar la lectura de la acusación del caso.
Por Francis Zabala
Te puede interesar
- Defensa de Jean Alain Rodríguez recusa juezas del tribunal
- Aplazan medida de coerción contra joven acusado de amenazar a Abinader en SFM
- Mayor retirado muere en forcejeo tras presunto ataque a su pareja
- Vaguada provocará aguaceros, tormentas y ráfagas de viento este lunes
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía