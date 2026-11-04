Dos abogados recusan juezas caso Jean Alain y aplazan audiencia para el día 16

Santo Domingo, RD.- Dos abogados del caso que se le sigue al exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes recusaron las juzgadoras del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, argumentando falta de transparencia y abuso de poder contra los implicados en este caso.

Tras conocer la acción, de inmediato las magistradas rechazaron la recusación y dejaron en manos de la corte de apelación la decisión correspondiente.

Desde la designación de la magistrada Yissel Soto como presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los abogados del caso Jean Alain han mostrado su inconformidad..

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Sin embargo, en la audiencia de este miércoles, los abogados de los imputados en caso Jean Alain; de Lucrecio Burgos y Alfredo Solano, recusaron las juzgadoras del segundo Tribunal por la forma procesal de seguimiento del proceso.