¿Dónde está Brianna? La niña desaparecida cumpliría hoy cuatro años

Santo Domingo, RD.- A diez meses de no saber nada sobre su paradero, la madre de la niña Brianna Genao, desaparecida misteriosamente en la comunidad de Barrero en Imbert, Puerto Plata, aprovechó este viernes 23, fecha en que la pequeña cumple cuatro años, para reiterar a las autoridades aún espera por respuestas.

“Aunque no podemos celebrar este día como hubiéramos querido, desde Barrero te enviamos todo nuestro amor, dondequiera que estés”, escribió Yessica González, madre de la niña desaparecida aquel 31 de diciembre del año pasado, en un post publicado en la cuenta de IG @barrero_unido.

“Hoy nos acompañan sentimientos encontrados: alegría por tu cumpleaños, pero también tristeza e incertidumbre por tu ausencia”, agrega el mensaje.