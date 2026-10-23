¿Dónde está Brianna? La niña desaparecida cumpliría hoy cuatro años

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Santo Domingo, RD.- A diez meses de no saber nada sobre su paradero, la madre de la niña Brianna Genao, desaparecida misteriosamente en la comunidad de Barrero en Imbert, Puerto Plata, aprovechó este viernes 23, fecha en que la pequeña cumple cuatro años, para reiterar a las autoridades aún espera por respuestas.
“Aunque no podemos celebrar este día como hubiéramos querido, desde Barrero te enviamos todo nuestro amor, dondequiera que estés”, escribió Yessica González, madre de la niña desaparecida aquel 31 de diciembre del año pasado, en un post publicado en la cuenta de IG @barrero_unido.
“Hoy nos acompañan sentimientos encontrados: alegría por tu cumpleaños, pero también tristeza e incertidumbre por tu ausencia”, agrega el mensaje.
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González destacó “Brianna, no hemos dejado de extrañarte ni dejaremos de buscarte hasta encontrarte”. ¡Feliz cumpleaños, princesa! Barrero no te olvida.
Reiteró que desde el proyecto Barrero Unido mantienen viva la esperanza y continúan reclamando respuestas sobre tu desaparición.
Asimismo reiteró el pedido de la comunidad en general para que ofrezcan cualquier información sobre su paradero al: (829) 754-0126
Collage de imágenes
La madre compartió un collage de imágenes del tercer cumpleaños de Brianna y un mensaje en medio: “Feliz cumpleaños mi amor. Te extraño con el alma y todo mi ser”.
De igual forma, pide a Dios que cuide, proteja y guarde siempre a su pequeña, y del mismo modo, la posibilidad de que algún día haya un reencuentro entre ambas.
El caso de la desaparición de Brianna sigue sin esclarecerse y la investigación sigue abierta. Permanece detenido el tío de la menor, identificado como Rafael Rosario Núñez.
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