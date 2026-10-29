Don Pedro entra a la categoría de snacks con sus nuevos Pork Rind

Santo Domingo, RD.- En un encuentro con sus aliados estratégicos celebrado en el Hotel Kimpton Las Mercedes, Induveca, empresa de Grupo SID, presentó con su marca Don Pedro, marca premium de productos cocidos, curados y semicurados, sus nuevos Snacks Pork Rind: el Don Pedro Snack Pork Rind Horneado y el Don Pedro Snack Pork Rind tipo Popcorn.

Con este lanzamiento, Don Pedro da un paso hacia una nueva categoría, llevando a los snacks el carácter del chicharrón. Además, un sabor profundamente ligado a la cultura dominicana y a muchos de sus encuentros y celebraciones.

El Snack Don Pedro Pork Rind Chicharrón Horneado es crujiente y está listo para disfrutarse en distintos momentos del día.

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El Snack Don Pedro Pork Rind Chicharrón tipo Popcorn se prepara en el microondas y se disfruta en casa. Una innovación para el mercado dominicano que convierte la preparación en parte de la experiencia y termina con ese crunch característico. Ambos snacks son altos en proteína, libres de gluten, bajos en carbohidratos y 100% naturales.

Snack Don Pedro Pork Rind Chicharrón