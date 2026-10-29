Don Pedro entra a la categoría de snacks con sus nuevos Pork Rind

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD.- En un encuentro con sus aliados estratégicos celebrado en el Hotel Kimpton Las Mercedes, Induveca, empresa de Grupo SID, presentó con su marca Don Pedro, marca premium de productos cocidos, curados y semicurados, sus nuevos Snacks Pork Rind: el Don Pedro Snack Pork Rind Horneado y el Don Pedro Snack Pork Rind tipo Popcorn.
Con este lanzamiento, Don Pedro da un paso hacia una nueva categoría, llevando a los snacks el carácter del chicharrón. Además, un sabor profundamente ligado a la cultura dominicana y a muchos de sus encuentros y celebraciones.
El Snack Don Pedro Pork Rind Chicharrón Horneado es crujiente y está listo para disfrutarse en distintos momentos del día.
El Snack Don Pedro Pork Rind Chicharrón tipo Popcorn se prepara en el microondas y se disfruta en casa. Una innovación para el mercado dominicano que convierte la preparación en parte de la experiencia y termina con ese crunch característico. Ambos snacks son altos en proteína, libres de gluten, bajos en carbohidratos y 100% naturales.
Snack Don Pedro Pork Rind Chicharrón
Lil Esteva, vicepresidenta ejecutiva de Induveca, destacó: » En Induveca creemos que el crecimiento también viene de la capacidad de nuestras marcas de identificar nuevos espacios donde pueden ser relevantes. Don Pedro tiene una trayectoria y una fortaleza construidas durante años, y hoy las ponemos al servicio de una nueva oportunidad: entrar a la categoría de snacks. Lo hacemos desde un territorio que nos pertenece, el sabor y la maestría en productos cárnicos, respondiendo a nuevas ocasiones de consumo y a un consumidor que busca propuestas diferentes. Es una evolución natural de la marca y, al mismo tiempo, una nueva plataforma de crecimiento para Don Pedro»
Compromiso de evolucionar junto a sus consumidores
Don Pedro se distingue por la maestría de su línea de Curados, en la que la maduración, el secado y el tiempo son esenciales para desarrollar el perfil de cada producto: el Pepperoni, con su perfil especiado; el Genoa, con una maduración bien equilibrada; los Chorizos, por su carácter; los salchichones, una selección de gran tradición; y los cerveceros, una propuesta versátil para momentos de aperitivo y maridaje.
Con sus nuevos snacks, la marca reafirma su compromiso de evolucionar junto a sus consumidores, partiendo de todo lo que ha construido durante años para abrir un nuevo capítulo en su historia.
Por su parte, Madeline Cruz, Gerente de Negocios Cárnicos de Induveca, expresó: » Con la entrada a snacks, Don Pedro trasciende sus categorías tradicionales y llega a nuevos momentos de consumo con una propuesta relevante para el consumidor. Entrar a snacks amplía el alcance de la marca y nos permite competir en nuevos espacios, con una propuesta que combina conveniencia, innovación y atributos que hoy son relevantes para el consumidor. «
La preparación se convierte en parte del momento
Oscar Valiente Bonetti, Gerente de Marca Don Pedro, añadió: «Innovar con Don Pedro significa evolucionar desde lo que somos. Partimos del chicharrón, un sabor profundamente nuestro y vinculado al disfrute, y lo llevamos a nuevas formas y ocasiones de consumo. El resultado son dos experiencias distintas: una lista para disfrutar y otra donde la preparación se convierte en parte del momento. Es, en esencia, llevar el crunch del chicharrón a ser protagonista de cada momento»
Este encuentro reunió a ejecutivos de Grupo SID, clientes, personalidades y medios. Los asistentes conocieron de primera mano el portafolio de Curados Don Pedro. Presenciaron la revelación oficial de los nuevos snacks a través de videos de cada producto y su degustación.
Los Snacks Don Pedro Pork Rind Horneado y tipo Popcorn están actualmente disponibles en tu punto de venta favorito, ampliando la presencia de Don Pedro y ofreciendo a los consumidores una nueva forma de disfrutar el sabor del chicharrón.
Te puede interesar
- Supérate ampliará programa de cuidados a 150 nuevos hogares
- PLD acusa al Gobierno de dar la espalda a productores de habichuelas
- Leonel tilda al Gobierno de “ineficiente” tras licitación de habichuelas
- Leonel plantea gobernar de la mano de las iglesias
- Cholitín contradice a Leonel: Inversión extranjera creció 67.4 %