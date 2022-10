Dominicanos residentes en exterior llegan al país para votar el 16 de octubre en apoyo a Abel Martínez

Santo Domingo RD. – Miles de dominicanos residentes en diferentes partes del mundo han llegado al país en los últimos días, para participar en la consulta interna que realizará el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el próximo domingo 16 de octubre.

Los dirigentes y militantes del PLD que han viajado a República Dominicana, hicieron público su apoyo al proyecto presidencial de Abel Martínez; de quien dijeron, es el aspirante que con mayor fervor defiende la dominicanidad.

En ese sentido, del miembro del Comité Político, Gustavo Sánchez, destacó el inmenso compromiso asumido por la diáspora dominicana, en ser parte del proceso de las consultas ciudadanas del PLD, para escoger a quien ha generado en ellos la confianza y la esperanza de lo que todos anhelamos: un país más seguro, más justo y con oportunidades para todos, donde se devuelva la dignidad a todas y todos los dominicanos.

Además los dominicanos en cualquier parte del mundo que vivan, siempre dan seguimiento estrecho a lo que sucede en República Dominicana y son parte importante para el desarrollo económico del país. Ellos, como la mayoría de la población, apuestan al ejercicio político digno, de resultados positivos y, sobre todo, renovado, acorde a lo que demanda nuestra sociedad. Destacó el también diputado por el Distrito Nacional, Gustavo Sánchez.

Dominicanos que emigran han dejado su amada tierra

Al tomar la palabra en nombre de las distintas delegaciones presentes, Lucy Diaz, coordinadora de Abel Martínez en Italia, manifestó que los dominicanos que emigran, que mantienen fuertes vínculos con sus familias y han dejado su amada tierra, luego que el Comité Político decidiera la inviabilidad de efectuar la consulta en el exterior, miles de ellos han hecho el sacrificio de venir al país ante un deber partidario, para con energía y entusiasmo expresar nuestra decisión de participar en la consulta.

“Han llegado una gran cantidad de dominicanos desde distintas ciudades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica; para ser parte de este proceso en el que el PLD definirá la figura que las bases prefieren que sea su candidato presidencial en las elecciones del 2024” agregó Diaz.

Durante la actividad, los presentes aseguraron que reina un gran entusiasmo entre los compañeros del partido en la diáspora; quienes han hecho ajustes en sus compromisos familiares y en sus lugares de trabajo en los distintos países donde residen para venir a garantizar el triunfo del aspirante presidencial, Abel Martínez.

Estuvieron presentes en una conferencia de prensa realizada en un hotel de Santo Domingo, Miguel Suriel, vocero en New York, Antonio Ayala; presidente Seccional de New Jersey, Patricio Hernández; coordinador Boston; Carlos Sánchez, subcoordinador en New York; Luís Encarnación, coordinador sector empresarial; Patricio Hernández, coordinador en Boston; Víctor Rodríguez, coordinador en Lynch; Rafael González coordinador en Queen; Benjamín Vargas, en el Bronx y Galindo Martínez, coordinador Abel Martínez en Brooklyn y del sector externo.

Estuvieron presentes, además, Domingo Nova, en Madrid, Juan Bord, en Valencia, Wilfredo Reyes, coordinador en Bélgica; Favio Hilario, coordinador en Sevilla; Bravia Fernández, coordinadora en Alemania; Raquel Diloné, encargada de la Mujer en New York; Darío Collado, coordinador en Long Island y Rafael Encarnación, coordinador en Manhattan; entre otros dirigentes y simpatizantes que ya se encuentran en territorio dominicano para votar el 16 de octubre.