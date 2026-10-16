Dominicanos sabían a lo que iban a Rusia, según el Mirex

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El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que los 20 dominicanos identificados hasta el momento en Rusia firmaron contratos individuales para prestar servicio militar, luego de aceptar ofertas de trabajo técnico. Algunos habrían terminado vinculados al conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

La información fue comunicada por el canciller Víctor «Ito» Bisonó Haza en una carta dirigida a Aníbal de Castro, director fundador de Diario Libre.

Según el Mirex, los contratos fueron suscritos voluntariamente en español y ruso, y establecen obligaciones tanto para los ciudadanos como para las autoridades rusas. Esta condición, explicó Bisonó, limita el margen de acción del Estado dominicano, aunque el Gobierno mantiene las gestiones diplomáticas y consulares para asistir a sus nacionales.

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¿Qué establece el contrato militar firmado en Rusia? El documento anexado a la comunicación del canciller establece que el servicio militar tendrá una duración de un año en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Al firmar el acuerdo, la persona se compromete a cumplir las funciones generales. También oficiales y especiales propias del personal militar, de acuerdo con las leyes rusas. El contrato también contempla la obligación de cumplir el juramento militar y servir a la Federación Rusa. Además, incluye disposiciones sobre el posible reembolso de recursos destinados a la formación militar, en los casos previstos por la legislación de ese país. Publicidad Entre los requisitos figuran aprobar los exámenes de admisión en un plazo inferior a tres meses. También cumplir las condiciones de aptitud física exigidas al personal militar ruso.

Mirex realiza gestiones diplomáticas por los dominicanos El canciller explicó que el Gobierno dominicano ha llevado el tema a distintos niveles diplomáticos para conocer la situación de sus ciudadanos y procurar asistencia. Bisonó indicó que el 24 de septiembre abordó el asunto durante una reunión bilateral con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. En ese encuentro expresó la preocupación del Gobierno por los dominicanos y por las ofertas laborales que podrían terminar relacionadas con actividades militares. Publicidad Asimismo, la Embajada dominicana en Rusia remitió comunicaciones oficiales a la Cancillería rusa. El 6 de octubre, las autoridades dominicanas entregaron al embajador ruso en el país documentación correspondiente a los 20 ciudadanos identificados hasta ese momento. De acuerdo con la carta enviada a Diario Libre, las autoridades rusas manifestaron su disposición de canalizar la información ante las instancias competentes. También mantener abiertos los canales de comunicación.

Cancillería advierte sobre ofertas de trabajo en Rusia

Bisonó también informó que el Mirex trabaja en la identificación y documentación de los casos reportados por familiares de los ciudadanos dominicanos.

Sin embargo, señaló que han recibido información extraoficial sobre otros posibles casos para los cuales todavía no cuentan con los documentos necesarios para formalizar las gestiones.

El funcionario reiteró que el Gobierno continuará brindando asistencia diplomática y consular a quienes la soliciten, dentro de sus competencias y de las posibilidades de cada situación.

Además, recordó que la Cancillería emitió una alerta pública para exhortar a los dominicanos a verificar la procedencia de las ofertas laborales en Rusia, la identidad de los empleadores y las condiciones de contratación antes de viajar.

El Mirex sostiene que, aunque la existencia de contratos individuales limita algunas de sus actuaciones, mantiene su compromiso de acompañar a los ciudadanos que se encuentren en situación de vulnerabilidad o que necesiten ayuda para regresar a República Dominicana.