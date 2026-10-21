Familias insisten sus parientes fueron engañados para ir a la guerra en Rusia

Familiares de dominicanos que viajaron a Rusia bajo supuestas ofertas de trabajo denunciaron que sus parientes terminaron en el frente de guerra sin experiencia militar y, según sus testimonios, engañados sobre las condiciones de los contratos.

Isabel Peguero, madre de Lorenzo García, de 32 años; Cristina Campusano, hermana de Jesús Campusano; Alexandra del Orbe, madre de Alexander Campusano, y el abogado Carlos Sánchez acudieron al programa 55 Minutos con Julissa Céspedes para pedir la intervención de las autoridades.

Las familias contaron que los jóvenes salieron del país con la expectativa de trabajar como soldadores o mecánicos. Algunos habrían viajado por Panamá y Turquía antes de llegar a Rusia.

Publicidad

No saben si están vivos o muertos

Del Orbe dijo que habló por última vez con su hijo el 3 de octubre. Según relató, Alexander le había advertido que quizás no volverían a comunicarse y, desde entonces, desconoce si está vivo.

Peguero explicó que su hijo le confirmó posteriormente que estaba en Rusia y le manifestó que quería regresar a República Dominicana. Según su relato, Lorenzo le dijo que los habían engañado y que habían firmado un contrato.