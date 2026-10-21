Familias insisten sus parientes fueron engañados para ir a la guerra en Rusia

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Familiares de dominicanos que viajaron a Rusia bajo supuestas ofertas de trabajo denunciaron que sus parientes terminaron en el frente de guerra sin experiencia militar y, según sus testimonios, engañados sobre las condiciones de los contratos.
Isabel Peguero, madre de Lorenzo García, de 32 años; Cristina Campusano, hermana de Jesús Campusano; Alexandra del Orbe, madre de Alexander Campusano, y el abogado Carlos Sánchez acudieron al programa 55 Minutos con Julissa Céspedes para pedir la intervención de las autoridades.
Las familias contaron que los jóvenes salieron del país con la expectativa de trabajar como soldadores o mecánicos. Algunos habrían viajado por Panamá y Turquía antes de llegar a Rusia.
No saben si están vivos o muertos
Del Orbe dijo que habló por última vez con su hijo el 3 de octubre. Según relató, Alexander le había advertido que quizás no volverían a comunicarse y, desde entonces, desconoce si está vivo.
Peguero explicó que su hijo le confirmó posteriormente que estaba en Rusia y le manifestó que quería regresar a República Dominicana. Según su relato, Lorenzo le dijo que los habían engañado y que habían firmado un contrato.
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Campusano, por su parte, afirmó que su última conversación con Jesús también ocurrió el 3 de octubre. Él le habría dicho que se dirigía al frente de batalla y que, si no volvía a comunicarse en tres meses, debía imaginar lo ocurrido. Durante la videollamada, ella observó que tenía la boca partida y aseguró que su hermano le hizo señas para que guardara silencio cuando le preguntó qué había pasado.
Abogado pide investigar la captación
Carlos Sánchez indicó que recibió información sobre estos casos desde finales de junio y que, tras recopilar audios, videos y otros testimonios, acudió el 24 de agosto a la Procuraduría General de la República para presentar una denuncia.
El abogado sostuvo que podría existir un grupo dedicado a captar y trasladar jóvenes dominicanos para incorporarlos al conflicto bélico. También mostró un documento en ruso que, según explicó, invitaba a participar en un supuesto intercambio cultural y educativo en una ciudad rusa.
Sánchez cuestionó que a los jóvenes se les enviara al frente tras un período breve de preparación militar y pidió investigar si los contratos se firmaron bajo engaño o presión.
Familias reclaman respuestas
Los familiares denunciaron que, al llegar a Rusia, a algunos jóvenes les habrían retirado sus pasaportes y otros documentos, y que sus ropas fueron quemadas. Afirmaron que, durante una reunión con un viceministro, recibieron la promesa de que se investigarían los casos.
Sánchez llamó al Gobierno dominicano, al embajador ruso en el país y al presidente Vladímir Putin a buscar alternativas para retirar a los dominicanos del frente de guerra.
Las denuncias fueron expuestas durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.
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