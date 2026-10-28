Herido y con puntos recién retirados, dominicano volverá al frente en Rusia

El dominicano Juan Carlo Ávila Espaillat informó que será enviado nuevamente al frente de batalla en Rusia, pese a que todavía presenta heridas y se encuentra en proceso de recuperación.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Ávila Espaillat explicó que le retiraron los puntos de sutura un día antes y que tenía previsto regresar al frente a las 6:00 de la mañana siguiente.

“Me envían mañana al frente, de nuevo así herido. Me quitaron los puntos ayer y pa’lante”, expresó el dominicano en la grabación, que describió como el último video que compartiría antes de regresar a la zona de combate.

Publicidad

Dominicano critica al Gobierno dominicano

Durante el audiovisual, Juan Carlo Ávila Espaillat también manifestó su descontento con el presidente de la República Dominicana y otros políticos, a quienes acusó de corrupción.

El hombre cuestionó, además, el manejo de los préstamos por parte de las autoridades. Ademáscriticó la respuesta del liderazgo político dominicano ante la situación que enfrenta.

Sus declaraciones estuvieron acompañadas de expresiones de frustración por la actuación de los dirigentes del país.

Publicidad

Sin detalles sobre su regreso al frente de batalla

En el video, Ávila Espaillat aseguró que debía presentarse nuevamente en el frente de batalla a primera hora de la mañana. Sin embargo, no se dispone de información independiente que confirme si finalmente lo enviaron a esa zona.

Madre se preocupa

La madre de Juan Carlos Ávila Espaillat, dominicano en servicio militar en Rusia, denunció que su hijo sería trasladado este miércoles 28 de octubre a una base militar desde donde partiría al frente de batalla. Esto pese a las heridas que presenta y a que, según afirmó, todavía no puede caminar.

Yesenia María Espaillat manifestó su preocupación por la condición física del joven, quien se encuentra hospitalizado, según su relato. Indicó que apenas el día anterior le habían retirado los puntos de las piernas.

Publicidad

“Mi hijo no puede ni siquiera caminar. ¿Cómo se va a defender?”, expresó la mujer, quien teme que su hijo vuelva a resultar herido si es enviado nuevamente al combate.

Se recuerda que otros dominicanos denunciaron anteriormente que los llevaron a Rusia bajo engaño y que, una vez en ese país, terminaron incorporados a las filas de combate en la guerra contra Ucrania.