Dominicano en Rusia: “Venimos a buscar cuarto, pero hay que cumplir”

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Un dominicano que afirma encontrarse en Rusia para incorporarse a sus fuerzas militares difundió un video en el que cuestiona las denuncias de compatriotas que aseguran haber resultado engañados para participar en la guerra contra Ucrania.
En la grabación, divulgada en Instagram por la cuenta Mundo RD TV, el hombre sostiene que algunos dominicanos conocen las condiciones de los contratos que firman, reciben los pagos acordados y luego intentan abandonar sus compromisos.
“El lío es que los dominicanos, cuando cobran su cuarto, quieren irse”, expresa mientras muestra a varias personas que identifica como dominicanos y colombianos.
El hombre afirma que los contratos establecen una permanencia de un año y que quienes se incorporan deben cumplir ese período antes de regresar a sus países.
“Aquí venimos, uno sabe aquí a lo que uno viene, a buscar cuarto (dinero), pero tenemos que cumplir”, manifiesta. Durante el video también menciona a personas procedentes de Baní y San Cristóbal.
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Asimismo, rechaza que los extranjeros estén retenidos contra su voluntad y cuestiona las versiones difundidas en redes sociales sobre las condiciones en que permanecen en territorio ruso.
Sin embargo, el audiovisual no presenta documentos que permitan verificar las condiciones de los contratos ni demuestra que los dominicanos que han denunciado engaños conocieran previamente que participarían en operaciones militares.
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