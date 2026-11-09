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Por: Katherine Reyes

CANADÁ.— Mariela llegó hace casi tres años a Canadá con una maleta llena de sueños y la esperanza de construir un futuro mejor para los suyos. Cruzó la frontera buscando un nuevo horizonte, mejores oportunidades y una mayor calidad de vida.

Sin embargo, el destino tenía otros planes: fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa tres. La noticia llegó por sorpresa y cambió el rumbo de su vida. Sus proyectos y anhelos tuvieron que compartir espacio con una realidad marcada por las dificultades de la enfermedad, la búsqueda de recursos para iniciar el tratamiento y las largas horas de incertidumbre.

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Su motivación, sin embargo, permanece intacta: quiere ver crecer a su hijo y recuperar su salud.

Mariela Silverio es dominicana, nació en Cotuí, aunque creció en Santo Domingo. Su decisión de emigrar a Canadá estuvo marcada por el deseo de encontrar un entorno más tranquilo y seguro.

Antes de recibir el diagnóstico, recuerda que llevaba una vida normal. Comía de todo, estaba feliz y no tenía grandes preocupaciones. El único síntoma que identificó fue la aparición de una protuberancia en el seno. Después, asegura, continuó sintiéndose bien.

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«Nunca le he dado chance al cáncer de tumbarme», afirma.

Una noticia que cambió su vida

Recibir el diagnóstico no fue fácil. Durante los primeros instantes, Mariela reconoce que la noticia la afectó, pero rápidamente tomó una decisión: no permitir que la enfermedad también se apoderará de su salud mental.

«Al principio no lo recibí muy bien, pero eso fueron los primeros dos segundos. Inmediatamente pensé: no puedo darle chance a esto de que acabe con mi salud mental. Y así fue. Nunca me detuve a prestarle atención ni a buscar información», relata.

Su primera preocupación tuvo un nombre y un rostro: su hijo, que entonces tenía cuatro años y actualmente tiene seis.

«Lo primero que pasó por mi mente fue que tengo un bebé y estaba lejos de él. Bueno, todavía lo estoy», expresa.

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La distancia de su pequeño se ha convertido en una de las realidades más difíciles de afrontar. Aun así, verlo crecer y poder acompañarlo en el futuro es la principal razón por la que se levanta cada día con la esperanza de salir adelante.

Un tratamiento que todavía espera

La situación médica y económica representa uno de los mayores desafíos para Mariela. A pesar del diagnóstico, asegura que hasta el momento no ha podido comenzar el tratamiento y que actualmente está reuniendo fondos para iniciar la quimioterapia.

«El tratamiento ha sido de lo peor», explica.

Su testimonio también pone de manifiesto las dificultades que atraviesan las personas que, además de enfrentarse a una enfermedad, deben buscar los recursos económicos necesarios para acceder al tratamiento.

Mariela explica que la situación actual es complicada y que, debido a su estado, no puede estar desplazándose constantemente de un lugar a otro. Por eso, la ayuda que solicita está centrada en la recaudación de fondos para poder comenzar la quimioterapia.

También aclara que no ha recibido ninguna ayuda de República Dominicana.

Las heridas que no siempre se ven

Cuando se le pregunta por el momento más difícil de este proceso, Mariela no duda en señalar una de las consecuencias físicas de la enfermedad que más le ha afectado emocionalmente.

Explica que, debido a la agresividad del cáncer, la piel del seno permanece abierta desde noviembre de 2025. Se trata de una situación que describe como especialmente dolorosa en su día a día.

A pesar de ello, intenta mantener una actitud positiva. Para Mariela, la manera de afrontar las circunstancias comienza por la fortaleza mental y por no permitir que los pensamientos negativos ocupen todo el espacio.

«Siempre he dicho que lo que está en tu cabeza, eso es. No puedo darle espacio a cosas negativas porque la mente es muy poderosa. Por eso trato cada día de decirme: estoy bien, esto pasará. Y la verdad es que ayuda», asegura.

El valor de la familia y la solidaridad dominicana

En este camino, su principal apoyo ha sido su esposo, quien ha permanecido a su lado desde el primer día y se ha encargado de acompañarla y asumir las responsabilidades que ha requerido la situación.

A él se suma su familia y el respaldo de sus amigos, personas que, según explica, han estado presentes durante este proceso.

De República Dominicana extraña especialmente a sus familiares, la cercanía y esa forma de relacionarse que caracteriza al pueblo dominicano.

«Extraño la familia que está allá, la cercanía y la vibra de la gente. Cualquiera en República Dominicana te ayuda en lo que sea. El dominicano es solidario y eso es algo que se ve solo allá», expresa.

Su mensaje también está dirigido a sus compatriotas, a quienes agradece las muestras de solidaridad y la ayuda que ha recibido a través de la iniciativa de recaudación.

“Al nacer de nuevo quiero ser dominicana otra vez”, dice Mariela. El dominicano es una persona de corazón, que ayuda. Gracias por eso, por la ayuda», manifiesta.

Para quienes deseen colaborar, explica que cuentan con un enlace de GoFundMe, a través del cual se pueden realizar las donaciones.

Una reflexión sobre la vida

La enfermedad ha cambiado su manera de mirar el mundo. Mariela reconoce que muchas cosas que antes podían parecer insignificantes ahora tienen un valor diferente.

«Esta enfermedad es terrible, pero las personas deberían dejar de pensar que el cáncer es una sentencia de muerte, porque no lo es. La mente es lo que importa», reflexiona.

Su experiencia le ha permitido comprender la importancia de los pequeños momentos y el privilegio que representa estar vivo.

«Te das cuenta de la importancia y del privilegio que es estar vivo, porque estar vivo es un privilegio que muchos desaprovechan haciendo el mal. La vida es demasiado linda. Ayudar es bueno», afirma.

También espera que su historia sirva para que otras personas comprendan que las enfermedades no tienen edad y que nadie está completamente preparado para recibir un diagnóstico que cambie su vida.

A quienes atraviesan una situación similar, les envía un mensaje de fortaleza, fe y esperanza.

«La mente es lo número uno para sobrellevar todo esto. Cada día deben decirse a sí mismos que están bien, no pensar en cosas negativas, porque la mente es poderosa. Que tengan fe en Dios y oren mucho», aconseja.

La esperanza de volver a empezar

Al final de la conversación, Mariela habla de la esperanza. No como una promesa de que las dificultades desaparecerán inmediatamente, sino como la decisión de continuar, incluso cuando las circunstancias parecen empujar en dirección contraria.

«Para mí, la esperanza significa ahora mismo la decisión de seguir adelante, incluso cuando las circunstancias quieran obligarte a lo contrario. Me impulsa a levantarme cada día y saber que todo estará bien. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sí sé que pasará».

Mientras espera reunir los recursos necesarios para comenzar la quimioterapia, Mariela mantiene puesta su mirada en el futuro.

No pide grandes cosas. Su mayor deseo es recuperar la salud, estar junto a su familia y, sobre todo, ver crecer a su hijo.

Porque, en medio de una batalla que nunca imaginó tener que librar lejos de su tierra, hay algo que permanece por encima de las dificultades: las ganas de vivir.