DNCD incauta unas 674 latas de habichuelas llenas de cocaína

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Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto al Ministerio Público y otras agencias de seguridad, ocuparon 674 latas contaminadas con una sustancia que se presume es cocaína, durante un operativo realizado en el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica, provincia Santo Domingo.
El cargamento estaba oculto en un contenedor con mercancía consolidada. Las latas simulaban contener habichuelas, pero durante la inspección las autoridades descubrieron que estaban llenas de una sustancia sospechosa, empacada herméticamente y cubierta con plástico transparente y papel carbón para evadir los controles portuarios.
Según el manifiesto de carga, el contenedor sería enviado a Portugal. Sin embargo, la intervención de las autoridades impidió que la mercancía contaminada saliera del país con destino a Europa.
Durante el operativo terminaron arrestados dos hombres y ocupado un camión tipo cabezote utilizado para movilizar la carga, además de dos teléfonos celulares y documentos que se analizarán como parte de la investigación.
Las autoridades aclararon que las marcas comerciales y las empresas fabricantes de los productos comestibles no tienen vinculación con el caso, y explicaron que se trata de una modalidad de sustitución y contaminación de carga consolidada utilizada por redes internacionales de narcotráfico.
Notas relacionadas
Investigación en curso
El Ministerio Público y los organismos de inteligencia de la DNCD continúan las investigaciones para identificar y arrestar a otros posibles integrantes de la estructura criminal.
Los dos detenidos se encuentran bajo control de las autoridades y resultarán sometidos a la justicia por presunta violación de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Las 674 latas se embalaron y enviaron bajo estricta cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizarán los análisis para determinar el tipo de sustancia y su peso exacto.
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