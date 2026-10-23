DNCD captura en RD a uno de los más buscados por las autoridades de Miami

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestó en el Distrito Nacional a Sherman Kemp, un ciudadano estadounidense de 47 años que escapó de la custodia federal en Miami, Florida, en septiembre de 2026. Las autoridades estadounidenses lo buscaban por varios delitos relacionados con drogas y armas de fuego.

Los agentes localizaron a Kemp, conocido como Goose, en la calle Leonardo Da Vinci. La DNCD realizó el operativo junto al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals), con la coordinación del Ministerio Público. Tras su arresto, las autoridades lo enviaron de regreso a Estados Unidos.

Kemp salió del país este viernes 23 de octubre desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), con destino a Miami. Allí, los alguaciles estadounidenses lo recibieron para que responda ante la justicia por los cargos en su contra, informó la DNCD.