DNCD captura en RD a uno de los más buscados por las autoridades de Miami

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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestó en el Distrito Nacional a Sherman Kemp, un ciudadano estadounidense de 47 años que escapó de la custodia federal en Miami, Florida, en septiembre de 2026. Las autoridades estadounidenses lo buscaban por varios delitos relacionados con drogas y armas de fuego.
Los agentes localizaron a Kemp, conocido como Goose, en la calle Leonardo Da Vinci. La DNCD realizó el operativo junto al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals), con la coordinación del Ministerio Público. Tras su arresto, las autoridades lo enviaron de regreso a Estados Unidos.
Kemp salió del país este viernes 23 de octubre desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), con destino a Miami. Allí, los alguaciles estadounidenses lo recibieron para que responda ante la justicia por los cargos en su contra, informó la DNCD.
Notas relacionadas
Según la DNCD, Kemp escapó el 11 de septiembre mientras agentes federales lo trasladaban bajo custodia. Desde entonces, las autoridades estadounidenses lo buscaban por varios delitos relacionados con drogas y armas de fuego.
Entre los cargos figuran conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína y posesión de un arma vinculada con el narcotráfico. También enfrenta acusaciones por poseer más de 500 gramos de cocaína con intención de distribuirlos y por conspirar para distribuir heroína.
La DNCD informó que Kemp cumplía condenas que sumaban casi 30 años de prisión por delitos cometidos en los distritos de Maryland y el Este de Pensilvania.
Su aparición en un video contra los informantes
En 2004, Kemp ganó notoriedad por aparecer en el video Stop Snitching («No delates»). Esta grabación difundió mensajes de intimidación contra testigos para evitar que colaboraran con las autoridades.
La DNCD destacó el intercambio de información entre República Dominicana y Estados Unidos como parte clave de la captura. También resaltó la cooperación entre ambos países para localizar a personas prófugas de la justicia.
La institución no precisó cuánto tiempo permaneció Kemp en el país ni cómo ingresó a territorio dominicano.
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