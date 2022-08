Discusiones sobre reforma al Código de Trabajo avanza en un 70%

El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, aseguró este jueves que, hasta el momento, en el diálogo tripartito se ha consensuado un 70% de los artículos del Código de Trabajo que serán reformados, mientras que elementos como el teletrabajo, contratos de deportistas y la propuesta de crear el Instituto Bienestar de los Trabajadores, están en proceso de conversación.

El funcionario dijo esperar que en la próxima semana puedan presentarle al país un reporte de los avances que han logrado, al tiempo de precisar que los sectores empleador y trabajador han observado una conducta de colaboración, para lograr que el documento sea mejorado.

Al ser entrevistado en Despierta con CDN, De Camps sostuvo que la reforma al Código de Trabajo busca fomentar el empleo formal, el registro y la capacitación, así como fortalecer las cualidades del mercado laboral y la participación del trabajador en la productividad.

Por otra parte, el también presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), reiteró que República Dominicana no solo recuperó los empleos formales del sector privado a niveles pre pandémicos, sino que hace rato sobrepasó de un 100%, en respuesta a las declaraciones del ex ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, quien había asegurado que las cifras oficiales que presenta el Gobierno no son reales.

En este sentido, el funcionario señaló que en febrero de 2020, previo a la pandemia, los empleos formales del sector privado eran aproximadamente de 1 millón 519 mil, mientras que en septiembre de 2021 ya teníamos 1 millón 523 mil.

Más de 85 mil nuevos empleos en últimos 6 meses

Miguel de Camps afirmó que entre enero de 2022 y julio del mismo año se han creado más de 85 mil nuevos empleos formales del sector privado. “Esos no solo son datos estadísticos, sino también los registros. Es decir, hace casi un año que los empleos formales se recuperaron en un 100% y se ha sobrepasado”, recalcó el ministro de Trabajo.

El ministro de Trabajo expresó que el Gobierno que preside Luis Abinader se ha caracterizado por invertir y desarrollar la justicia social en la República Dominicana.

Indicó, además, que el Gobierno está trabajando en un plan de creación de 600 mil nuevos empleos, al tiempo de señalar que la línea de trabajo del presidente Abinader es garantizar la salud de la población y la recuperación económica desde el inicio de su gestión en plena pandemia del coronavirus.

En este sentido, recordó que unos 20 días después de tomar el poder, Luis Abinader dispuso el desmonte escalonado de las medidas restrictivas para activar la economía del país, situación que permitió a muchas personas retornar a sus empleos y la creación de nuevas plazas laborales.

“Pero conscientes de que esto tomaría un tiempo en lo que aparecían las vacunas, se prolongaron los programas Fase 1 y Fase 2 de la pasada administración. Adicionalmente, se crearon los programas Fase Extendido y Fase Turístico, para lograr que los trabajadores puedan tener un sustento”, detalló el funcionario.

Una visión de justicia social

Asimismo, destacó que en diciembre de 2020 la entidad que dirige emitió una resolución que regula el teletrabajo en la República Dominicana, con el fin de lograr la productividad de las empresas y que el trabajador pueda producir para sus familias.

Dijo que estas medidas se fueron tomando para fomentar no solamente la sostenibilidad macroeconómica del país, sino también para fomentar una visión del presidente Abinader de justicia social.

“Es por eso que a final del año pasado desde el Ministerio de Trabajo produjimos el cierre del primer ciclo de revisiones salariales. En República Dominicana hay 16 tipos de salarios mínimo, y cada uno tiene subsalarios o subtarifas”, dijo.

De igual manera, sostuvo que a mediados de julio de este año concluyeron la revisión de los 16 salarios mínimos, logrando consensuar ajustes en algunos casos superiores al promedio de la historia. Dentro de estos señaló el sector azucarero, en donde se hizo un ajuste de un 100% y un 30% a los operarios de máquinas agrícolas pesadas.

El presidente del PRSD manifestó que el objetivo del Gobierno que preside Luis Abinader es mejorar la calidad de vida de la gente buscando soluciones a los problemas que les afectan y creando posibilidades.

Recordó que hace unos dos meses las autoridades del Gobierno lograron un acuerdo en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) para que más de 25 mil personas puedan recibir más de 7 mil millones de pesos que tenían acumulados en las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Iniciativas para crear empleos

Al ser preguntado de los programas e iniciativas que debiera impulsar el Gobierno para crear empleos, el ministro de Trabajo anunció que mañana viernes se efectuará la jornada 221 de feria de empleos que se han realizado en la presente gestión. La misma se llevará a cabo en Santo Domingo.

“¡Claro! si la demanda y la oferta fueran iguales, no fueran necesarias estas ferias. Pero sí es necesaria, porque se están creando fuentes de empleos”, precisó, tras señalar que el sector comercial presenta un aumento exponencial de las ofertas de trabajo en los últimos meses.

Destacó, además, el aumento de las ofertas laborales en los sectores Turismo y Zonas Francas, pero enfatizó que las plazas de empleos siempre serán menores que los candidatos.

“Pero lo que hemos producido es una revolución de intermediación en cuando a la búsqueda de empleos. Este Gobierno ha creado el programa República Dominicana Trabaja, dirigido por el Ministerio de Trabajo, en donde se hacen muchas cosas: por un lado, la intermediación de empleos, entre ellas ferias de empleos, jornadas de reclutamiento e intermediación de manera digital y personal. Pero también se trabaja en coordinación con Infotep, para ofrecer capacitaciones y cursos a los trabajadores que lo requieren”, detalló Miguel de Camps.

Agregó que el programa República Dominicana Trabaja tiene dos componentes adicionales: componente de empleabilidad juvenil y el componente de empleo temporal.

Explicó que estos son elementos en donde la empresa que tiene vacantes llega a un entendimiento con el Ministerio de Trabajo, para que por seis meses de trabajo mínimo, se contrate a un trabajador y la mitad del costo del salario lo cubre el Ministerio y el 50% restante, la empresa.

El sector doméstico en el Código de Trabajo

En relación a las trabajadoras domésticas, adelantó que probablemente en las próximas semanas estarán listos los instrumentos normativos y de facilitación que les permitirán, entre otros aspectos, mejores cobertura de salud y de lactancia.

Dijo, además que, con la formalización de esta labor en el Código de Trabajo, el Sistema Dominicano de Seguridad Social podrá aportar a la empleadora el recurso de la licencia para que esta se la aporte a la trabajadora, y de esta manera alivianar la carga.

Asimismo, precisó que la reforma del Código de Trabajo también incluye cobertura de riesgos laborales, con lo que se beneficiaran tanto los empleadores como las trabajadoras en casos de accidentes laborales. Además, incluye pensión por discapacidad y pensión por sobrevivencia, con recursos aportados por el Estado y el empleador.

Indicó que la edad promedio de las trabajadores domésticas es de 44 años, por lo que se está trabajando un régimen de seguridad social especial para que puedan cumplir los requisitos y condiciones establecidos.