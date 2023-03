Discurso íntegro de Danilo Medina ante el Comité Político y Central del PLD

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pronunció este domingo un discurso ante el Comité Político y Central de la organización política.



A continuación el texto íntegro de su discurso:



Compañeros y compañeras del Comité Político y del Comité Central del PLD:

Ante todo, quisiera una vez más dar las gracias a todos los compañeros y amigos, así como a los cientos de personas que, de manera espontánea, me han hecho llegar en estos días su cariño y solidaridad. Tanto mi familia como yo les estamos profundamente agradecidos por sus buenos deseos.

He querido estar presente hoy y dirigirles unas palabras, en primer lugar, para confirmarles personalmente que, aún ante la adversidad, estoy dedicado al servicio a mi país y mi partido. Y también para decirles que me siento, hoy más que nunca, orgulloso de nuestra militancia.

Cuando los miro, cuando veo el valor con que defienden nuestro legado, nuestros ideales y nuestra democracia, me siento más fuerte que nunca, me siento esperanzado y, sobre todo, ¡¡lleno de ganas de luchar!!

Porque la vida nos pone retos precisamente para eso, para probar nuestras fuerzas y para hacernos dar lo mejor de nosotros.



Sin embargo, al mismo tiempo, Dios está con nosotros y Él nunca nos pone pruebas más grandes de lo que somos capaces de soportar.

Por eso, el mensaje que quiero darles hoy es precisamente eso: un mensaje de esperanza, de fortaleza y, sobre todo, de resistencia y valor.

Porque nuestro país está viviendo una situación de máxima gravedad, esa es la verdad.

Vivimos momentos que deben preocupar, no solo a los peledeístas, sino a todos los demócratas de la República Dominicana.

Hechos que llaman a la acción a todos los que valoramos la independencia de la justicia, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica.

Y es precisamente en estos momentos cuando se requiere lo mejor de nosotros: nuestros mejores principios, nuestra mayor energía y toda nuestra determinación.

Compañeros y compañeras:

¡Los tiempos que vivimos requieren del PLD más fuerte! ¡De la ciudadanía más fuerte! ¡Del liderazgo más fuerte!

Porque solo así podremos proteger nuestra democracia de esta deriva autoritaria en la que algunos quieren hundirnos.

Sí, compañeros y compañeras.

Estamos viendo como, punto por punto, en la República Dominicana se está aplicando el guión de la politización de la justicia. El ya tristemente famoso “LawFare”.



Y esa es una de las derivas más desastrosas que puede vivir un país.

Hemos visto cómo algunos miembros del Ministerio Público han desconocido su deber de investigación imparcial y se han entregado, ya sin disimulo, a la persecución política. A la persecución abierta y arbitraria de un solo partido: el Partido de la Liberación Dominicana.

Seamos claros. Lo que está ocurriendo es un atropello, es un abuso y, si alguna vez lo estuvo, hoy no está motivado por el deseo de justicia.

Estas acciones solo buscan intimidar al partido con más posibilidades de vencer en las elecciones de 2024.

Solo tienen como meta acompañar el deseo reeleccionista de un presidente que no cuenta con el favor del pueblo. ¡De un presidente que quiere ganar en la corte lo que no puede ganar en las urnas!

Y es de vital importancia que entendamos que los últimos acontecimientos no son un hecho aislado, no son fortuitos.

Este es solo el último capítulo de un guion muy claro y estipulado que venimos denunciando hace más de dos años y que hemos visto repetido, paso por paso, en diferentes países del continente.

Lo que al principio se intentó disfrazar como “justicia independiente” se ha desvelado como el brazo acusador al servicio de la reelección.

Y ya hay una gran mayoría de la sociedad que se está dando cuenta de que lo que dijimos es cierto: que se está intentando sustituir la elección democrática de candidatos por la designación arbitraria de culpables.

Quieren sustituir las urnas por los tribunales.

¡Quieren que sea un expediente el que decida quién puede y quién no puede ser presidente en este país!

En definitiva, quieren sustituir la voluntad popular por la voluntad de un expediente. Ese es el objetivo último.

Ya lo vimos con Lula en Brasil, lo vimos con Evo Morales en Bolivia, lo vimos con Correa en Ecuador, entre otros. ¿Vamos a permitir que aquí también ocurra?

¡No! Eso es algo que ningún demócrata puede aceptar o permitir.

Porque ¿Qué sucede cuando la justicia deja de ser para todos por igual? Pues sucede que ya no hay justicia para nadie.

Porque este camino por el que quieren llevar a la República Dominicana es un camino que ya han transitado otros países y los ha llevado a destinos muy peligrosos.

Ya sea en Brasil, o en otros países de América Latina, la judicialización de la política, siempre sigue el mismo guión y obtiene los mismos resultados.

Primero, se articulan uno o varios casos de corrupción, aun sin pruebas sólidas, porque lo jurídico aquí no es más que un pretexto para el ataque real que es mediático, buscando desacreditar a los adversarios políticos.

En un segundo paso se amplía el cerco legal y mediático cuando esos casos concretos se intentan extender a partidos u organizaciones enteras, dañando así la legitimidad democrática del sistema.

Y finalmente, el daño se extiende a toda la sociedad y se traduce en décadas de retroceso. Retroceso de la libertad de expresión, retroceso en los derechos civiles y, por supuesto, retroceso en la economía, fruto de la inestabilidad.

Sucede así que décadas de crecimiento democrático, social y económico de las grandes mayorías, se pierden muy rápidamente por los intereses y las ambiciones desmedidas de unos pocos.

Ya lo estamos viendo.

Este que están forjando es el camino a más pobreza, más inseguridad, más desigualdad y más abusos de poder.

Compañeros y compañeras,

En la República Dominicana podríamos estar llegando a un punto sin retorno, pero aún estamos a tiempo de enderezar la situación y volver a la cordura.

No tenemos por qué seguir esa hoja de ruta hacia el caos y la pérdida de libertades.

Estamos a tiempo de unirnos como sociedad para exigir que el sistema judicial actúe de manera verdaderamente independiente y justa.

Para exigir que se respeten principios básicos de nuestro sistema de justicia, como la presunción de inocencia. Porque las garantías procesales de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin excepción, están por encima de la política.



Pero no solo eso. Estamos a tiempo de unirnos también para exigir a este gobierno responsabilidades por el deterioro material al que están sometiendo al pueblo dominicano. Por la pobreza creciente, por el miedo en las calles, por el desmantelamiento del sistema de salud, por el caos de la educación, por la falta de empleos y los altos precios de los alimentos. En fin, la lista es interminable.

Por eso sabemos que el PLD no está solo en esta lucha. Porque la gran mayoría de los dominicanos, sin importar la clase social o la preferencia de partido, sabe que un gobierno que hoy abusa de su poder para perseguir a otro partido, mañana lo hará para encerrar a los que piensan distinto y pasado mañana para reprimir las protestas legítimas del pueblo. Y no quieren volver a ese camino.

Incluso en el propio gobierno hay muchas personas que no están de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas, porque respetan el rol que les ha sido dado. Estoy seguro de que son muchos los miembros del Ministerio Público, del Poder Legislativo y del Sistema de Justicia los que no quieren ver comprometida la legitimidad de las instituciones por participar en este espectáculo.

Por eso, desde el PLD hacemos un llamado al conjunto de la sociedad dominicana. Les pedimos que se mantengan alerta.

No es posible que se arrebate al pueblo la capacidad de elegir a sus representantes democráticamente.

No puede ser que la campaña política y el abierto intercambio de propuestas sea sustituido por los encarcelamientos y las delaciones.

No puede ser que la única respuesta de un gobierno ante el hambre, la inseguridad y el desorden, sea arrebatarles también a las personas libertades civiles y democráticas, con la excusa de un buen show mediático.

Efectivamente, compañeros y compañeras, el pueblo esta cansado de la falta de pan y del exceso de circo.

Por eso hoy les digo a todos los dominicanos y dominicanas: ¡Basta de circo! ¡¡Vamos a seguir dando la batalla democrática para devolverle al pueblo su pan!!

A los compañeros del Comité Central,

Y a todos los militantes de todas las provincias del país les digo: no nos vamos a dejar intimidar por este atropello. El Partido de la Liberación Dominicana va a liderar, una vez más, la defensa de los derechos de los dominicanos.



Vamos a seguir peleando las luchas que son realmente de la gente, conectando con sus necesidades y dándoles respuesta: Comida en la mesa, empleos, salarios decentes, escuelas, hospitales dignos, calles limpias de delincuentes, orden y paz social. ¡Esa es nuestra única agenda! La que tuvimos siempre en los gobiernos del PLD, aunque algunos quieran desdibujar la historia.

Al compañero Abel Martínez le digo: siga haciendo el buen trabajo que está realizando. Ganando el corazón de la gente con propuestas, con acciones. Demostrando que existe una alternativa. Que, en 2024, cuando usted sea presidente, la República Dominicana podrá de nuevo tener un gobierno ocupado en resolver los problemas reales de nuestro pueblo.

Y a todos aquellos que están sufriendo un trato injusto y abusivo, sean o no el PLD, les digo también: aguanten, que falta poco.

Amigos y amigas,

Como militantes del PLD, pero sobre todo como ciudadanos responsables, es mucho lo que todos ustedes aportan diariamente a este país. Todos han sido y son parte de un gran proyecto que ha transformado la República Dominicana, con logros que todo el mundo conoce.

Y lo cierto es que esos logros no se consiguieron fácilmente. Se consiguieron con mucho sacrificio. Ustedes lo saben.

El trabajo duro y constante, las largas jornadas fuera del hogar, el desgaste de las acusaciones… Todo pasa factura.

Hay momentos en los que se pierde la energía. Hay momentos en los que se pierde hasta la libertad e incluso la salud y peor aún, la vida.

Es verdad que a veces pagamos un precio muy alto. Sin embargo, eso no nos hará nunca renegar de nuestros servicios. Jamás. Y desde luego nunca vamos a rendirnos ante la injusticia. Porque, como dijo el escritor portugués Fernando Pessoa: “Todo vale la pena, cuando el alma no es pequeña”.

Y si algo ha demostrado este partido y cada uno de ustedes es que tienen grandeza en el alma y en el corazón.

Ustedes, todos juntos son un alma inmensa, una esperanza infinita, un corazón incansable.

Ustedes son el PLD que frenará todos los intentos mezquinos de robar nuestra memoria y de pisar nuestros derechos.

Ustedes son el partido que no caerá, diga lo que diga ese guión importado, escrito por mentes maquiavélicas.

Ustedes son la verdadera voluntad democrática de la República Dominicana, que se impondrá en las urnas para que brille la verdad.

Ustedes son el presente y el futuro de este partido, que está destinado a retomar las riendas de la República Dominicana para llevarla nuevamente por el sendero del progreso, de la solidaridad y de la igualdad.

Porque aquí y solo aquí está el proyecto que necesitan los cientos de miles de hombres y mujeres de nuestro país que quieren volver a creer, volver a confiar y volver a mirar con orgullo y optimismo hacia el futuro.

Aquí y solo aquí está el candidato capaz de llevar orden, paz y pan a todos los hogares dominicanos, nuestro próximo presidente: Abel Martínez.

Y porque aquí y solo aquí, está el PLD, más fuerte, más unido y más decidido que nunca a conquistar el corazón de los dominicanos en todo el territorio, municipio a municipio, barrio por barrio, casa por casa. ¡¡Como siempre lo hemos hecho!!

Y porque al final, y con la ayuda de Dios, ¡¡cada reto será una enseñanza, cada obstáculo, una misión y cada batalla, un paso firme hacia la victoria!!

¡Que viva el Partido de la Liberación Dominicana!

¡Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos!