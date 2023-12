Dirigentes PLD visitan embajador francés en RD y expresan preocupación por contrato Aerodom

Santo Domingo, RD. El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel Jiménez, y el exvicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, realizaron esta tarde una visita de cortesía al embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier.

Durante la visita, los también miembros del Comité Político del PLD, expresarón su preocupación por el contrato firmado entre la empresa de capital francés Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) y el Estado dominicano.

La reunión tuvo una duración de aproximadamente 30 minutos y se hizo a puertas cerradas en el despacho del diplomático.

Al salir del encuentro, Juan Ariel Jiménez y Jaime David Fernández Mirabal establecieron los puntos que justifican la preocupación del PLD respecto a este contrato.

No vemos correcto renegociar un contrato 7 años antes de su vencimiento; no es correcto negociar un contrato que le corresponde hacerlo al gobierno 2028-2032 sin importar quién esté gobernando en ese momento y se ha dicho que no es correcto recibir un pago de 775 millones de dólares en un periodo de 6 meses

Juan Ariel Jiménez