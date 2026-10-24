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Director del Moscoso Puello pide al CMD priorizar falta de especialistas

El director del Hospital Docente Francisco Moscoso Puello, Alexis Rodríguez, exhortó al Colegio Médico Dominicano (CMD) a priorizar la falta de especialistas en las provincias más alejadas de República Dominicana. El funcionario médico planteó que el gremio debe prestar mayor atención a las dificultades que enfrentan los centros de salud para conseguir profesionales dispuestos a […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Director del Moscoso Puello pide al CMD priorizar falta de especialistas en provincias
Director del Moscoso Puello pide al CMD priorizar falta de especialistas en provincias
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El director del Hospital Docente Francisco Moscoso Puello, Alexis Rodríguez, exhortó al Colegio Médico Dominicano (CMD) a priorizar la falta de especialistas en las provincias más alejadas de República Dominicana.

El funcionario médico planteó que el gremio debe prestar mayor atención a las dificultades que enfrentan los centros de salud para conseguir profesionales dispuestos a trabajar fuera de las principales ciudades.

Rodríguez se refirió al tema al cuestionarlo sobre las constantes reivindicaciones del CMD, que reclama mejores condiciones laborales y económicas para los médicos del sector público.

El director del hospital señaló que muchos especialistas no están dispuestos a ejercer la medicina en las provincias más distantes del país.

Esta situación representa un desafío para garantizar el acceso oportuno a consultas especializadas y otros servicios de salud fuera de los principales centros urbanos.

Por ello, Rodríguez insistió en que el CMD debe colocar esta problemática entre sus prioridades, en busca de soluciones que permitan fortalecer la atención médica en todo el territorio nacional.

Moscoso Puello conmemora 67 años de fundación

Las declaraciones del director se produjeron durante las actividades conmemorativas del 67 aniversario del Hospital Docente Francisco Moscoso Puello.

Como parte de la celebración, el centro de salud realizó una jornada científica de gastroenterología dedicada a la doctora Polonia Tavera Suero.

Durante la actividad también reconocieron varios médicos por sus aportes a la capacitación y al desarrollo del sector salud.

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