Director de Mamá Tingó solicita declarar esa localidad en estado de emergencia

República Dominicana. – En la comunidad de Mamá Tingó, en Monte Plata, el deterioro de los caminos vecinales que se vuelven intransitables cada vez que llueve, y las crecidas de los ríos que dejan localidades incomunicadas por la falta de puentes, llevaron al director del distrito municipal, Franklin Trinidad, a solicitar al Gobierno que declare esa demarcación en estado de emergencia.

Asimismo, el funcionario municipal llamó al Ministerio de Obras Públicas para que acudan en auxilio de los residentes, ante las dificultades que enfrentan para desplazarse.

Entre las comunidades afectadas se encuentran Naranjo, Consuelo, La Jagua, El Zapote y El Placer. Cuyos habitantes también sufren las consecuencias del deterioro de los caminos y las crecidas de los ríos.