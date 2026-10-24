Director de la Policía acompaña sepelio de sargento asesinado en Santiago

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Villa Riva, provincia Duarte.– En un gesto de solidaridad y acompañamiento institucional ante la pérdida de uno de sus miembros, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, se trasladó a ese municipio para acompañar a los familiares al sepelio de un sargento de la institución que falleció tras resultar herido de bala durante un incidente con dos delincuentes, originado por una colisión entre motocicletas en el sector Barrio Nuevo, La Canela, Santiago.
Durante las honras fúnebres y el sepelio, el alto oficial estuvo acompañado por el director central de Investigación (DICRIM) general Pedro Matos Pérez, junto a varios directores regionales y otros miembros de la plana de mando policial, quienes se unieron al momento de dolor de los familiares, compañeros de armas y allegados del alistado, en una muestra de respeto y solidaridad ante la pérdida de un miembro de la institución.
La presencia del mayor general Rodríguez García constituyó una expresión de respaldo a los familiares en medio del duelo, así como de acompañamiento a los miembros de la institución que hoy lamentan la partida de uno de sus compañeros.
Autores se entregaron ante el asedio policial
Se recuerda que por el hecho, los dos implicados, identificados como un adolescente de 17 años, conocido como “El Menor”, y Steven Antonio Sandoval Bautista, alias “El Vico”, de 21 años, se entregaron a las autoridades tras el asedio policial y se encuentran a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes.
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