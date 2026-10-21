Director de la FAO visitará RD para conocer avances alimentarios

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Santo Domingo, República Dominicana, octubre de 2026. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), QU Dongyu, realizará una visita oficial a la República Dominicana del 23 al 27 de octubre, acompañado de una delegación de alto nivel integrada por funcionarios de la Organización, para conocer experiencias e iniciativas que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, fortalecer el desarrollo rural e impulsar la transformación de los sistemas agroalimentarios.
La visita se produce en un contexto de avances significativos para el país en materia de seguridad alimentaria. Entre ellos, su salida del mapa del hambre, un hito que refleja los progresos alcanzados en la reducción de la subalimentación. Este avance constituye un punto de referencia para continuar fortaleciendo las políticas. Asimismo, los programas y las iniciativas dirigidas a garantizar el acceso a una alimentación adecuada para toda la población.
Durante su visita, el director general se reunirá con autoridades nacionales, representantes del sector privado y organismos aliados. También conocerá experiencias en comunidades y territorios que reflejan los avances del país en áreas como la protección social, la innovación agrícola, la alimentación escolar y el desarrollo rural.
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QU Dongyu viajará a RD para impulsar cooperación agroalimentaria
La agenda permitirá destacar iniciativas conjuntas del Gobierno dominicano, la FAO y otros actores para fortalecer las capacidades productivas y mejorar los medios de vida de las comunidades rurales.
Además, busca promover soluciones que respondan a los desafíos económicos, sociales y ambientales de los sistemas agroalimentarios.
La misión también representa una oportunidad para fortalecer la cooperación entre la FAO y la República Dominicana. Así como para intercambiar conocimientos y experiencias que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición.
Asimismo, busca acelerar la transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.
La visita se enmarca en los esfuerzos conjuntos para avanzar hacia las cuatro mejoras que orientan el trabajo de la FAO: una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás.
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