Director de Aduanas: “Desmontar los subsidios sería jugar con candela”

El director General de Aduanas (DGA), Eduardo Sanz Lovatón, defendió este miércoles la decisión del Gobierno de mantener los subsidios a la tarifa eléctrica, los combustibles y otras áreas de la economía, para detener las alzas de precios en un contexto de crisis internacional, provocada por la pandemia del coronavirus y la guerra Rusia-Ucrania, y advirtió que su desmonte acelerado sería jugar con candela.

“A una población que duró prácticamente dos años trancada con los efectos psicológicos, económicos y emocionales que eso contempla, así como a una sociedad que se les subieron casi todos los precios, tú también le agregas un desmonte de subsidio acelerado, es jugar con candela”, opinó durante una entrevista en Despierta con CDN.

El funcionario sostuvo que en lo personal quisiera que se desmonten los 50 mil millones de pesos que se invierten en subsidio a los combustibles, con lo que se podrían terminar varias obras de infraestructuras importantes, pero la situación que vive el mundo de hoy requiere de extrema prudencia.

En este sentido, manifestó que los gobernantes que tienen responsabilidades históricas, saben que deben sacrificar los deseos y sueños que tenían cuando eran candidatos, debido a la realidad que enfrentan cuando llegan al poder.

“Entonces, esos subsidios que, desde el punto de vista de la teoría económica, yo mismo pienso que se podrían invertir en esquemas productivos, pero la situación que vive el mundo de hoy requiere de extrema prudencia”, planteó, al poner como ejemplo los problemas que se presentaron en Colombia cuando se anunció una reforma fiscal.

Destaca logros del Gobierno

El alto dirigente perremeísta dijo que existen aspectos logrados por la actual gestión que son incontestables, como el hecho de que durante cuatro décadas no había una Ley General de Aduanas, ni rayos X instalados en una de las arterias más importantes del país y tampoco se tenía la posibilidad del despacho durante 24 horas que hoy es reconocido por otras aduanas del continente, como los casos de Brasil y Costa Rica.

El funcionario destacó, además, que Estados Unidos nunca había reconocida a la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana, por lo que, según dijo, implica fundamental que nuestro principal mercado de exportaciones tiene confianza y seguridad en la institución que dirige.

“Si ellos (Estados Unidos) entienden que las aduanas dominicanas cuentan con seguridad, evidentemente es un mercado que abre las posibilidades a nuestras zonas francas, a nuestros agricultores y eso es lo que nosotros llamamos las novedades que hemos introducidos, que son parte de una visión que ha encabezado el presidente Luis Abinader, como lo demostramos ayer con datos concretos”, sostuvo.

Asimismo, Sanz Lovatón resaltó logros alcanzados en los dos primeros años de la actual gestión, como la elección de un Ministerio Público independiente y el control de la inflación en medio de la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19.

En este sentido, recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Turismo reconocieron a República Dominicana, como el país de América Latina que logró mejor recuperación de la pandemia del coronavirus, lo que, a juicio de este, es un tema país que debe llenar de orgullo a todos los dominicanos.

Abinader enfrentó sectores poderosos

El dirigente político añadió que el Gobierno que preside Luis Abinader tuvo que enfrentarse a sectores muy importantes de la sociedad, para controlar la inflación y garantizar que los precios de los productos de primera necesidad no continúen afectando los bolcillos del pueblo dominicano.

Preguntado de si el discurso pronunciado por el presidente Luis Abinader el pasado 16 de agosto podría ser el inicio de una repostulación del mandatario de cara a los comicios del 2024, Sanz Lovatón respondió que no todo el tiempo se está en campaña, sino que el Gobierno tiene la responsabilidad de explicar sus ejecutorias y mostrárselas al país.

“Lo que te permite comunicar eficientemente es tener legitimidad para hacer cosas. Cuando la gente compra un galón de gasolina y lo adquiere caro, como lo está en este momento, es bueno que le digamos está a este precio, pero pudiera estar a otro superior si no hubiéramos invertido cientos de millones de pesos subsidiándolo”, argumentó.

El discurso del Presidente

Reiteró que no se trató de un discurso de campaña, pero reconoció que al presidente Abinader le interesa explicar su visión de gobierno y que la misma sea aceptada por el pueblo dominicano cuando llegue el certamen electoral.

“¿A qué Gobierno no le interesa que sus ejecutorias sean aceptadas?”, preguntó Sanz Lovatón, al tiempo de precisar que el propósito de cualquier organización política es, lograr que los candidatos que proponen tengan éxitos cuando llegan los torneos electorales.

En relación a los efectos que la reconformación del tren gubernamental con la salida de los ex ministros Lisandro Macarulla y Roberto Fulcar, podría tener en la próxima campaña electoral del Partido Revolucionario Moderno, de cara a las elecciones del 2024, el funcionario minimizó el problema al asegurar que el PRM es el principal partido político del país con amplia aceptación en el pueblo dominicano.

90% de jóvenes políticos son del PRM

En este orden de ideas, afirmó que el 90% de las figuras jóvenes más importantes que tiene la política dominicana son del PRM, al tiempo de señalar que esa organización ha dado cátedra en garantizar representación de la mujer, tanto en el Congreso Nacional como en posiciones importantes del Gobierno.

Sin embargo, reconoció que la salida de Macarrulla y Fulcar del tren gubernamental, obligará que el partido oficialista realice algunos ajustes en el tiempo.

“Roberto Fulcar fue una pieza fundamental en todo el proceso de conformación y trabajo del Partido Revolucionario Moderno y creo que deberá seguir jugando los papeles que a democracia le permitan, como parte de los hombres y mujeres que seguiremos defendiendo esta ejecutoria de gobierno”, planteó.

En el caso de Lisandro José Macarulla, dijo que no es una figura del partido, pero forma parte de un grupo de empresarios que se entregó al proyecto de Luis Abinader, aunque en este momento tiene un problema con la justicia que debe resolver.

“Pero resuelto ese problema, si todo sale bien, él también podrá integrarse”, añadió, al precisar que el PRM está fuerte y decidido a seguir defendiendo las políticas de cambio y transformación del Gobierno que preside Luis Abinader.

Dijo, además, que el PRM es un instrumento de la democracia que se fundó porque en otra organización política les habrían negado los procesos de participación.

Cosas que al Director de Aduanas les faltan por hacer

Por otra parte, al preguntársele las cosas que les falta por perfeccionar y hacer al término de su gestión en la Dirección General de Aduanas, el funcionario respondió que: “Lo que más me preocupa es que las transformaciones tecnológicas en los organismos de recaudación en todo el mundo son fundamentales. El tema de la adecuación tecnológica de los organismos recaudadores requiere de grandes inversiones y vivimos una época donde las compras y contrataciones del Estado son polémicas”.

Y, añadió: “Explicarle a la sociedad que hay que invertir en cosas que a veces no son tangibles representa un reto fundamental importante. Eso, les admito que me preocupa. Y, si el Presidente me lo permite, quisiera dejar las Aduanas más tecnificada de la que tenemos hoy, aunque ya hemos avanzado”.

¿Por qué Abel nunca levantó las manos para aprobar un muro fronterizo?

Eduardo Sanz Lovatón también se refirió a los líderes de los partidos políticos de oposición que cuestionan la política del Gobierno para resolver el problema de los indocumentados haitianos en la República Dominicana, cuando en 20 años de gobierno no pusieron ni un solo block en la frontera.

“Veo al amigo Abel Martínez en la marcha patriótica y le pregunto: tú fuiste presidente de la Cámara de Diputados por un período de seis años y eras el que aprobaba los presupuestos del país. ¿Por qué nunca levantaste las manos y dijiste vamos a hacer un muro fronterizo?