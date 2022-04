Director CAASD “hay prioridad para resolver el problema del agua”

Santo Domingo RD.- El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Antonio (Fellito) Suberví Hernández, expresó que hay prioridad para resolver el problema del agua, donde ya tienen de ocho a nueve meses que asumieron el cobro del agua en el Distrito Nacional y Santo Domingo duplicando el ingreso por el suministro del preciado líquido.

En una entrevista en el Programa Enfoque Matinal que se transmite en CDN Canal 37, Suberví Hernández, indicó que donde más se ha invertido el presupuesto de la CAASD, es en el municipio Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este.

“Reitero aquí lo importante es que hay un Gobierno que ha tomado una decisión del presidente Luis Abinader como una prioridad el tema “agua”; y siempre he dicho que me busquen en gobiernos anteriores asistía la Mesa del Agua, pero que no se reunían, y abinader creó el Gabinete del Agua y se reúnen todos los martes. Qué te quiere decir eso; que es religioso para el presidente porque hay una prioridad de rsolver el problema del agua o sino de llevarlo a niveles de paises desarrollados”.

Sobre tapas imbornales

Asimismo, señalo que tienen un proyecto de buena calidad de tapas imbornales para atornillarlas con piezas especiales.

“El Estado puede comprar miles de tapas, pero si la ciudadanía no crea consciencia y las cuida, se va a convertir en un círculo vicioso”, indicó el director de la CAASD.

Fellito) Suberví expresó que han mejorado el abastecimiento de agua sin descuidar el drenaje sanitario. “Estamos ofreciendo una amnistía de hasta un 95 %”.

Asimismo, dijo que hay algunas corporaciones que para aumentar o reducir el precio del agua tiene que ser por un decreto.

El director de la CAASD expresó que la respuesta a la soluciones de avería ha mejorado a casi un 100%. Dijo que todavía hay una amnistía para motivar a las personas que se pongan al día con el pago de las facturas.

Dijo que por primera vez en la historia de República Dominicana un Gobierno y la institución encabezada por la CAASD, toma carta en el asunto con las cañadas que es un impacto positivo ante el medio ambiente; ante la ciudadanía, la cual le mejora la calidad de vida, se le mejora la vivienda, el acceso al agua entre otras cosas.

Ante el tema del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que se encamina a un proceso de convención el próximo 15 de mayo, indicó que el partido dentro de lo que la ley le permite ha buscado una solución que sea lo menos traumática y complicada posible que es la selección de delegados.