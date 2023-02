Director CAASD dice en RD hay y habrá un antes y un después con el tema de agua

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví, aseguró ayer que en la República Dominicana hay y habrá un antes y un después con el tema del agua, debido al enfoque del Gobierno en trabajar de manera integral todo lo que tiene que ver con abastecimiento y el saneamiento de este recurso.



De acuerdo con el funcionario, esta solución se trabaja para que ese abastecimiento vaya de la mano con la medición del consumo de agua de los hogares, con las cobranzas y la valorización de ese bien combinado con la educación o concientización de la población.



Para hacer esto posible, el director de la CAASD informó, durante la entrevista especial de elCaribe-CDN, que el Gobierno trabaja en una ley de agua potable y saneamiento (APS), que regularía el mercado respecto a los precios y las reglas del juego, además de que establecería todo lo concerniente al régimen de consecuencia.





De igual forma, iría de la mano con esto la ley de agua que se someterá este 27 de febrero ante el Congreso Nacional, con cuya legislación cada institución vinculada al sector acepta las soluciones que deben producirse desde la fecha hasta el 2035 para llegar hasta los niveles planteados. Mencionó que en el caso de la Caasd incluye presas, líneas de aguas negras y líneas de abastecimiento de agua. Con ello también, se uniría el pacto del agua donde todos los involucrados a nivel social y político deben estar de acuerdo con seguir invirtiendo en el tema de la solución del agua durante 15 años de acuerdo con la proyección que tiene esa iniciativa.



“El Gobierno está trabajando en todo lo que tiene que ver con el drenaje pluvial, el drenaje sanitario, las posibles fuentes de abastecimiento de agua potable. Porque es verdad que ha mejorado mucho el servicio del agua, tenemos que seguir mejorando, pero al final del día hay tiempos, que son como los que estamos pasando ahora, que son los sequía, cuando por más equipos que tú tengas en buen funcionamiento, los niveles del río bajan y cuando los niveles del río bajan, si tú tienes diez equipos produciendo agua, tienes que apagar cinco o cuatro porque no tiene agua suficiente para poder succionar”, expresó.



Actualmente, cada corporación tiene cobros del agua distintos y la Caasd es una de la que menos cobra y para aumentar el precio sólo es posible a través de un decreto presidencial.





Avanzarán 12 años en deuda de 25





Durante la entrevista, que fue conducida por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez; la directora de CDN, Alba Nely Familia; el jefe de apertura de elCaribe, Héctor Marte y la comunicadora Julissa Céspedes, Felipe Suberví fue enfático en afirmar que en este cuatrienio el Gobierno va a avanzar 12 o 15 años en una deuda que tiene el Estado con la ciudadanía de alrededor de 25 años con el tema del agua por falta de inversión.



“En este cuatrienio vamos a poder avanzar porque hay una deuda del Estado con la ciudadanía con el tema del agua por la falta de inversión de más de 25 años y nosotros en estos cuatro años vamos a avanzar 12 años o 15 años porque el presidente ha invertido, le ha puesto empeño y una de sus prioridades, si no es resolver el problema del agua por lo menos llevarlo a niveles de países en países en vías de desarrollo”, manifestó en la entrevista en la que estuvo acompañado de Marcel Ríos, directora de la Unidad Ejecutora y Luis Salcedo, director de Operaciones.



Para ir acercándose a la materialización de los planes, la Caasd trabaja en un plan piloto en el cuadrante de Ortega y Gasset, John F. Kennedy, 27 de Febrero y Winston Churchill en donde se instalará medidores para saber el consumo de los hogares de esa zona.



“Entonces, todo eso lo vamos a poner a prueba en ese cuadrante y lo vamos a ir llevando a los demás hasta que se pueda completar el Gran Santo Domingo con ese diseño. Suena muy sencillo, pero para eso hay que hacer una prueba in situ, hay que ir al lugar de la misma forma que estamos haciendo. Lo interesante de todo eso es que estamos aplicando la tecnología y no estamos inventando nada, sino utilizando los mismos métodos que utilizaron países de similitud en cultura y en clima y donde le ha funcionado. Cuando tú cobras, la gente la cuida más y al cuidarla más, hay menos consumo”, explicó el director de la entidad.





42 kilómetros de cañadas





Dentro de los planes importantes citados por Suberví durante su participación en la entrevista especial, está la intervención de 42 kilómetros de cañadas en el Gran Santo Domingo que se intervinieron luego de un levantamiento hecho por este gobierno en el que se identificaron 105 kilómetros de estas.



“Cuando nosotros llegamos a la institución no había levantamiento de ninguna cañada y nosotros hicimos un esfuerzo y levantamos 105 kilómetros de cañadas en el Gran Santo Domingo. Son 105 kilómetros de los cuales hoy, y gracias al apoyo del Presidente y a que tenemos el levantamiento con diseños, presupuestos y hasta georeferenciadas las viviendas que están encima de las cañadas con el más mínimo detalle, estamos realizando 42 kilómetros”, indicó.



Dijo que la inauguración de la cañada de Los Rieles, realizada esta semana, fue el kilómetro 10. Precisó, en tal sentido, que actualmente hay en ejecución 27 o 28 kilómetros de cañadas, de los cuales 17 se van a entregar remozadas antes de terminar este año. “Los vamos a ir entregando en el transcurso de este año y Dios mediante antes del primer cuatrimestre del año que viene, completar los 42 kilómetros de cañadas.”, puntualizó.

Felipe Suberví mientras es entrevistado en el programa Despierta con CDN.

Importancia diseños





El funcionario enfatizó la importancia del diseño y el presupuesto hecho por esta gestión respecto a las cañadas, al citar el evento del 4 de noviembre de 2022, donde toda la ciudad se vio inundada por las fuertes lluvias que dejaron grandes pérdidas. “Hago la acotación en el tema del diseño y del presupuesto porque imagínense el 4 de noviembre, que pasó la situación que todos sabemos lamentable y sin embargo, los 8 kilómetros de cañadas que habíamos entrado, la gente ni cuenta se dio. O sea, funcionó, se puso a prueba con una crecida como esta. Sin embargo, donde no estábamos pasaron las situaciones que pasaron. El presidente fue ese día a la cañada de la 800 y dimos el primer picazo hace unas semanas, hace unos diez días más o menos y la vamos a terminar este año. Eso fue un proceso de emergencia que se hizo y le digo que si no tuviéramos presupuesto, ni levantamiento ni diseño, qué emergencia íbamos a hacer”, señaló.



Entre las cañadas intervenidas mencionó la de Pantoja, Los Peralejos, Los Jardines del Norte, Los Girasoles, el Tunel de Capotillo. En Santo Domingo Norte La Malanga y la que considera como una de las más importantes, que es la Cristo Park que será inaugurada en los próximos meses. “Es una cañada (la Cristo Park) que la remozamos como hacemos con todas, pero esta la convertimos en un parque con cosas parecidas al mirador. El único parque que se ha hecho de esa envergadura después de la época de Balaguer seria el Cristo Park”, agregó.



SDE, cólera y compromisos





Al ser preguntado sobre la situación de cólera en sectores de Santo Domingo Este refirió que el problema en esos lugares no es de abastecimiento de agua, sino de drenaje sanitario porque no hay alcantarillados.En el caso de Villa Liberación dijo en el gobierno de Hipólito Mejía se construyó una planta de tratamiento, pero con los años esta fue destruida. Afirmó que esta gestión se comprometió a recuperarla.



“El tema de estas situaciones de las aguas negras en estos sectores no es nuevo, estamos hablando que tienen más de veinte o treinta años. Reitero, no me estoy justificando, estamos buscando las soluciones en cada sector pero también tenemos limitaciones presupuestarias en algunos aspectos”, expresó.

Una inversión de RD$14,500 millones

En cuanto a inversión, mencionó que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo tiene licitados en esta gestión alrededor de 14 mil 500 millones de pesos, de los cuales ha pagado 6 o 7 mil millones de pesos, entre estos se encuentran los 42 kilómetros de cañadas.



Sólo en 2022, la Caasd aumentó en un 12 % su producción de agua potable para llevarla a 445 millones de galones diarios, lo que benefició a 600 mil personas. Esto, debido a la ampliación de las redes de 270 kilómetros de tubería de diferentes diámetros y la instalación de más de 45,000 acometidas residenciales, además de la construcción y electrificación de pozos.



Durante el año pasado. 12,507 averías fueron solucionadas, se realizaron 640 desobstrucciones, se colocaron 23,666 metros cuadrados de asfalto, 7.47 kilómetros de redes de alcantarillado sanitario y 449 acometidas de alcantarillados.

Mejorar servicio

Es verdad que ha mejorado mucho el servicio del agua en el país, pero nosotros tenemos que seguir mejorando”

Deuda histórica



En este cuatrienio vamos a avanzar en una deuda del Estado con la ciudadanía con el tema del agua por la falta de inversión de más de 25 años”

Héctor Marte, Marcel Ríos, Alba Nely Familia, Nelson Rodríguez, Felipe Suberví, Manuel Estrella, Julissa Céspedes y Luis Salcedo.

Por Darielys Quezada