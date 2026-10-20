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Diputados preocupados por cantidad de hechos violentos durante el fin de semana

Las muertes y agresiones en varias provincias, llamaron la atención para la diputada de la Fuerza del Pueblo, Juliana O Neil y para el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Bray Vargas, quienes consideran alarmante la cantidad de personas que están muriendo a manos de delincuentes.

Noemy Vicioso
Diputados preocupados por cantidad de hechos violentos durante el fin de semana
Diputados preocupados por cantidad de hechos violentos durante el fin de semana
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Santo Domingo, República Dominicana. – Diputados del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo manifestaron preocupación por la cantidad hechos violentos registrados durante el pasado fin de semana en distintas partes del país.

Los hechos violentos registrados desde el viernes hasta el domingo han generado una nueva ola de preocupación para legisladores.

Las muertes y agresiones en varias provincias, llamaron la atención para la diputada de la Fuerza del Pueblo, Juliana O Neil. Además, para el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Bray Vargas, quienes consideran alarmante la cantidad de personas que están muriendo a manos de delincuentes.

Los legisladores llamaron la atención sobre la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad ciudadana.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful informó este lunes que todas las instituciones que pertenecen al sistema, trabajan de manera en conjunta. Trabajan para una mejor seguridad ciudadana.

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