Diputados reducen a 18 meses plazo para aplicar Código Penal a empresas

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La Cámara de Diputados aprobó reducir de dos años a 18 meses el plazo para aplicar las disposiciones del Código Penal sobre la responsabilidad penal de las empresas.
Los legisladores declararon de urgencia el proyecto y lo aprobaron en dos sesiones consecutivas, con modificaciones. Ahora, la iniciativa regresa al Senado de la República para su conocimiento.
Si la Cámara Alta aprueba los cambios y el Poder Ejecutivo promulga la ley, las empresas quedarían sujetas a estas disposiciones a partir del 5 de mayo de 2028.
La propuesta original establecía una prórroga de 24 meses. Sin embargo, los diputados acordaron reducirla a 18 meses, una modificación que, según reveló el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, no contó con el respaldo de todos los legisladores.
¿Qué establece el proyecto?
La iniciativa modifica el artículo 31 de la Ley 44-26, que introdujo cambios a varias disposiciones de la Ley Orgánica que instituye el Código Penal, número 74-25.
En concreto, modifica el plazo para aplicar los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal, relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Estas disposiciones permiten investigar, procesar y sancionar a una empresa cuando se cometan delitos en su beneficio o por cuenta de ella. Esto puede ocurrir mediante actuaciones de sus representantes, administradores o empleados, bajo las condiciones que establece la ley.
El artículo 8 contempla la responsabilidad penal de las empresas cuando los delitos se relacionen con fallas en sus mecanismos de supervisión y control.
La legislación también establece circunstancias que pueden reducir o excluir esa responsabilidad. Entre ellas figura que la empresa demuestre que cuenta con programas efectivos para prevenir delitos, controles internos y canales de denuncia.
Además, exige mecanismos para investigar irregularidades y sancionar incumplimientos. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), permite aplicar estas medidas de forma proporcional a su tamaño, actividad y nivel de riesgo.
Por su parte, los artículos 10 y 11 establecen que las empresas pueden recibir sanciones junto con las personas físicas responsables. También contemplan que una compañía no queda exenta de responsabilidad por disolverse o cerrar sus operaciones.
El artículo 11, además, permite extender la responsabilidad a otra empresa que ejerza control legal o de hecho sobre la compañía involucrada, cuando se demuestre su participación o incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión.
Notas relacionadas
El Senado tiene el plazo en sus manos
El proyecto lo presentó el senador Rafael Barón Duluc, representante de La Altagracia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El Senado aprobó la iniciativa el pasado 21 de octubre y la remitió al área de Auditoría Legislativa al día siguiente.
Sin embargo, la Cámara de Diputados registró su recepción el sábado 31 de octubre, diez días después de la aprobación en la Cámara Alta.
La pieza llegó un día después de que elCaribe publicara el reportaje «La responsabilidad penal de empresas a punto de entrar en vigor». En ese momento, el medio advirtió que el proyecto todavía no había llegado a la Cámara Baja.
Debido al poco tiempo disponible para conocer la propuesta, los diputados liberaron el proyecto del trámite de comisión. La iniciativa modifica un solo artículo de la Ley 44-26.
Los legisladores sesionaron en San Cristóbal, en conmemoración del 182 aniversario de la proclamación de la Constitución dominicana, ocurrida en esa provincia el 6 de noviembre de 1844.
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