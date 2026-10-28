Diputados cuestionan drenaje pluvial en el gran Santo Domingo

Santo Domingo, República Dominicana. – Diputados de partidos de oposición calificaron como inaceptable que cada vez que se registran fuertes lluvias, distintos sectores de Santo Domingo resulten inundados, poniendo en peligro la vida de los ciudadanos y sus bienes materiales.

Mientras que legisladores oficialistas defendieron el trabajo del Gobierno.

Ante las lluvias que afectan a República Dominicana, los congresistas reclamaron medidas preventivas y soluciones al problema del drenaje pluvial, al considerar que las inundaciones recurrentes representan un riesgo para los ciudadanos.

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Los legisladores atribuyen parte de este problema a la obstrucción de imbornales y filtrantes. Una situación que afecta el tránsito y las actividades cotidianas de la población en el gran Santo Domingo.

Mientras que los diputados oficialistas aseguran que la oposición aprovecha cualquier situación para desacreditar la gestión del Gobierno. La alcaldía del Distrito Nacional informó que dispuso de más 500 brigadistas para mitigar los efectos de las lluvias.