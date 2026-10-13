Diputados citarán al director de la Policía por agresión a legisladora

El presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Carlos Sánchez, informó este lunes que invitarán al director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, al Congreso Nacional. El objetivo es que explique las medidas que adoptará contra el agente señalado de agredir a la diputada Millys Martínez.

La decisión se tomó durante una reunión de la comisión celebrada este lunes. Sánchez explicó que también solicitarán una investigación durante la sesión de este martes para evitar que se repitan hechos similares.

“Tomaremos un turno previo en la sesión de mañana para exigirle a la Policía Nacional que se investigue la causa que originó esa violación constitucional”, expresó el legislador.