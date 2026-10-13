Diputados citarán al director de la Policía por agresión a legisladora

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Carlos Sánchez, informó este lunes que invitarán al director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, al Congreso Nacional. El objetivo es que explique las medidas que adoptará contra el agente señalado de agredir a la diputada Millys Martínez.
La decisión se tomó durante una reunión de la comisión celebrada este lunes. Sánchez explicó que también solicitarán una investigación durante la sesión de este martes para evitar que se repitan hechos similares.
“Tomaremos un turno previo en la sesión de mañana para exigirle a la Policía Nacional que se investigue la causa que originó esa violación constitucional”, expresó el legislador.
Notas relacionadas
Medidas contra el agente señalado
Sánchez sostuvo que la comisión busca evitar que el caso siente un precedente que afecte la democracia. También procura proteger las garantías de los legisladores y de la ciudadanía en general.
El diputado indicó que la invitación permitirá conocer la posición de la institución del orden. Además, esperan que el director explique las medidas para establecer responsabilidades por el intento de arresto y la agresión contra Martínez.
“Determinamos invitar al director de la Policía porque fue un coronel el que actuó”, manifestó Sánchez.
El legislador señaló que el coronel actuó en Elías Piña acompañado de un grupo de agentes policiales. Por ello, desean conocer qué medidas se adoptarán contra el oficial señalado.
Investigación del incidente
En audiovisuales publicados en las redes sociales se observa a la diputada mientras era esposada y rodeada por aproximadamente 10 agentes policiales.
Sánchez indicó que todavía no han fijado la fecha de la invitación al director general de la Policía Nacional. Sin embargo, esperan concretarla antes de que concluya la próxima semana.
Te puede interesar
- Diputados del PLD reclaman mayor inversión pública para San Cristóbal
- Odontóloga y sus hijos permanecen estables tras explosión
- DGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
- Apresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
- Odontóloga y sus dos hijos graves tras explosión en apartamento