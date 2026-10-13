Diputados abandonan sesión en solidaridad con Millys Martínez

La diputada Millys Martínez pidió al presidente de la República que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre el incidente ocurrido con miembros de la Policía Nacional, a fin de que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Tras expresar su posición sobre el caso, la legisladora abandonó el hemiciclo y, en solidaridad con ella, la mayoría de los diputados también se retiró de la sesión.

La situación provocó que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, suspendiera los trabajos legislativos por falta de quórum.

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Pacheco deplora abandono de la sesión

Al referirse a lo ocurrido, Pacheco deploró que los legisladores abandonaran la sesión y aseguró que no es partidario de detener los trabajos legislativos.

“Ante una situación mal hecha, no se puede responder con otra mal hecha”, expresó el presidente de la Cámara Baja.

El incidente generó la interrupción de la jornada legislativa, luego de que la salida de los diputados impidiera continuar con los trabajos por falta del número requerido de legisladores.