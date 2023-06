Diputado Gregorio Domínguez solicita a las autoridades investigar falsas acusaciones en su contra

Asegura que llama la atención que a pesar de que exista una condena y orden de arresto en contra del abogado Amadeo Peralta este continúe en libertad acudiendo a medios de comunicación e instituciones públicas.



Santo Domingo.- El diputado Gregorio Domínguez, solicitó este miércoles al Ministerio Público abrir una investigación en torno a “falsas denuncias”, realizadas a través de los medios de comunicación por el abogado Amadeo Peralta, en su contra.



Asegura que ha sido demandado por Peralta en alrededor de siete ocasiones acusándole de poseer unos terrenos en la localidad de Punta Rusia, en el municipio Isabela de la provincia Puerto Plata, propiedad del Estado Dominicano, “esto no es más que una falacia” sostuvo el congresista, ya que según certificaciones el propio Estado Dominicano, ha declarado que no posee un solo metro de tierra en esa parcela



El legislador de la provincia de Santiago de los Caballeros aseguró que cada vez que ha enfrentado a Peralta en los tribunales, a raíz de sus acusaciones, ha salido airoso y el abogado condenado. “Las acusaciones en mi contra nunca prosperaron, resultando condenado el señor Peralta, a tres meses de prisión el pago de dos millones de pesos y la confiscación de una construcción en estos terrenos” dijo el diputado.



Pero a pesar de esto “aun teniendo orden de arresto, y condenado, este visita la Procuraduría General de la República, los Palacios de Justicia, y cualquier otro tipo de institución del Estado, lo que debería la atención no solo de las autoridades, sino, también de la opinión en sentido general, ya que la justicia es Igual para todos”, declaró.





Gregorio Domínguez indica que tras Peralta perder en los tribunales recurre a los medios de comunicación de manera “sistemática, con denuncias infundadas en mi contra, buscando construir un monstruo de mi persona”.





La más reciente acusación de Peralta en contra del legislador, fue hace alrededor de una semana cuando falleció el señor “Denis Lee, quien según las certificaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), murió a causa natural y Peralta inundó los medios de comunicación, queriendo calificar la muerte de un homicidio, “señalándome como responsable.” Sostuvo



Así mismo “mientras me encontraba convaleciente, con una traqueotomía, a raíz de la recuperación de las secuelas nocivas del Covid 19, otro inventó fue una supuesta violencia de género, en contra de una señora de 64 años, mientras yo estaba en cama prácticamente paralítico” apunto el legislador santiaguero.



Dijo además que Peralta se auxilia de un procurador adjunto de la unidad inmobiliaria, quien se ha dedicado por varios años a realizar en la procuraduría diligencias, en favor del señor Amadeo Peralta, y quien en ocasiones, le ha protegido de ser arrestado, entiendo yo que la justicia debe ser de doble vía, y que las querellas interpuestas en contra de Peralta deberían también darle el mismo curso en la justicia, y no ser engavetadas.





SE REFIERE A DIPUTADO





Señaló que otro ayudante de Amadeo Peralta, “penosamente es un miembro de este honorable congreso nacional, quien de manera despectiva se ha expresado de mi persona” dijo que en contra de ese legislador, Ramón Dorrejo, ya inició un proceso legal para que se retracte.