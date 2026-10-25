Diputado Carlos Sánchez oficializa respaldo a Wellington Arnaud

Santo Domingo.– El diputado Carlos Sánchez formalizó el respaldo de su equipo político a las aspiraciones presidenciales de Wellington Arnaud. El apoyo se confirmó en un encuentro celebrado este sábado en el Club Mauricio Báez.

La actividad reunió, según los organizadores, a miles de simpatizantes del PRM de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Asimismo, sirvió para juramentar a los integrantes de la estructura política del legislador que se incorporarán al proyecto presidencial de Arnaud de cara a las elecciones de 2028.

El respaldo se produce en medio de los movimientos internos del PRM. Desde hace varios meses los aspirantes presidenciales desarrollan actividades para captar el apoyo de legisladores, autoridades municipales y dirigentes territoriales antes de la selección de su candidato.

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Carlos Sánchez explica respaldo a Wellington Arnaud

Durante su intervención, Sánchez sostuvo que su decisión responde a la visión política que comparte con Arnaud. Asimismo destacó su interés de contribuir a la continuidad de las transformaciones que, a su juicio, necesita República Dominicana.

El legislador recordó que su equipo político también respaldó al presidente Luis Abinader en un acto celebrado anteriormente en el Club Mauricio Báez.

«Hoy, 24 de octubre de 2026, todo este equipo está convencido de que el próximo candidato y presidente de la República será Wellington Arnaud», manifestó Sánchez.

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El diputado presentó el apoyo como una decisión colectiva de su estructura política, cuyos integrantes asumieron el compromiso de participar en las actividades organizativas del proyecto presidencial.