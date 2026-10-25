Diputado Carlos Sánchez oficializa respaldo a Wellington Arnaud

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Santo Domingo.– El diputado Carlos Sánchez formalizó el respaldo de su equipo político a las aspiraciones presidenciales de Wellington Arnaud. El apoyo se confirmó en un encuentro celebrado este sábado en el Club Mauricio Báez.
La actividad reunió, según los organizadores, a miles de simpatizantes del PRM de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Asimismo, sirvió para juramentar a los integrantes de la estructura política del legislador que se incorporarán al proyecto presidencial de Arnaud de cara a las elecciones de 2028.
El respaldo se produce en medio de los movimientos internos del PRM. Desde hace varios meses los aspirantes presidenciales desarrollan actividades para captar el apoyo de legisladores, autoridades municipales y dirigentes territoriales antes de la selección de su candidato.
Carlos Sánchez explica respaldo a Wellington Arnaud
Durante su intervención, Sánchez sostuvo que su decisión responde a la visión política que comparte con Arnaud. Asimismo destacó su interés de contribuir a la continuidad de las transformaciones que, a su juicio, necesita República Dominicana.
El legislador recordó que su equipo político también respaldó al presidente Luis Abinader en un acto celebrado anteriormente en el Club Mauricio Báez.
«Hoy, 24 de octubre de 2026, todo este equipo está convencido de que el próximo candidato y presidente de la República será Wellington Arnaud», manifestó Sánchez.
El diputado presentó el apoyo como una decisión colectiva de su estructura política, cuyos integrantes asumieron el compromiso de participar en las actividades organizativas del proyecto presidencial.
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Wellington Arnaud propone debates entre precandidatos del PRM
Uno de los planteamientos centrales del encuentro fue la propuesta de Arnaud para que el PRM organice debates entre los aspirantes a la candidatura presidencial.
El dirigente consideró que las bases y los organismos de dirección del partido deben desempeñar un papel decisivo en el proceso de selección de su representante para las elecciones de 2028.
Arnaud también defendió la gestión del presidente Luis Abinader y sostuvo que las inversiones públicas realizadas en distintas provincias han contribuido al fortalecimiento de los liderazgos locales del oficialismo.
En materia de propuestas, planteó establecer politécnicos en los municipios para ampliar las oportunidades de formación técnica y facilitar el acceso de los jóvenes a su primer empleo.
Asimismo, mencionó iniciativas relacionadas con el sector energético, la seguridad alimentaria y la reducción de los costos de la electricidad.
Aspirantes presidenciales intensifican actividades dentro del PRM
La incorporación del equipo de Carlos Sánchez forma parte de los movimientos políticos que desarrolla Arnaud para ampliar su presencia territorial.
El aspirante aseguró que su proyecto ha experimentado un crecimiento durante los últimos meses.
Arnaud ha recibido respaldos de dirigentes en otras demarcaciones, entre ellas Santiago, Peravia y Valverde, como parte de sus actividades de organización política.
La competencia interna del PRM también incluye a figuras como Carolina Mejía, David Collado y Raquel Peña.
Legisladores y dirigentes participan en el encuentro
En la actividad participaron el senador Moisés Ayala y los diputados José Caraballo, Maribel Ogando y Orlando Martínez, así como autoridades municipales y dirigentes del PRM.
También asistieron el regidor Henzy Peña, el exalcalde de San Cristóbal José Montás y otros representantes de las estructuras políticas que acompañan el proyecto presidencial.
El encuentro concluyó con la juramentación de los integrantes del equipo de Carlos Sánchez, mientras Arnaud se comprometió a respaldar el trabajo político del legislador.
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