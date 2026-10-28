Diputado califica de alarmante cierre de 60 bibliotecas públicas en el país

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Santo Domingo, RD.– El diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, calificó como alarmante y como una estocada al desarrollo cultural del país el cierre de 60 bibliotecas públicas.
Al referirse al tema ante el Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión de este miercole, el legislador destacó que esta situación evidencia cómo los espacios destinados al fomento de la cultura y el conocimiento pierden terreno de manera constante en la República Dominicana.
Adaptar espacios bibliotecarios a los nuevos tiempos
Raposo indicó que, en lugar de adaptar estos espacios bibliotecarios a las nuevas tecnologías y convertirlos en herramientas para fortalecer la educación y el desarrollo de los estudiantes, algunas de estas instalaciones estarían siendo utilizadas para establecer funerarias, situación que consideró preocupante.
El congresista advirtió que, a medida que se cierran estos espacios culturales y educativos, se reducen las oportunidades de acceso al conocimiento, la formación y el sano desarrollo de niños y jóvenes, al tiempo que se debilitan las iniciativas de prevención de la delincuencia, el consumo de drogas y otras problemáticas sociales.
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Asimismo, manifestó su preocupación por la asignación presupuestaria destinada al sector cultural. Señaló que, para el año 2027, el presupuesto del Ministerio de Cultura ascendería a RD$4,577 millones, de los cuales, según indicó, apenas RD$67 millones estarían destinados a inversión en acciones orientadas al desarrollo cultural, mientras que el resto se utilizaría para cubrir gastos de nómina y operaciones de la institución.
Revisar las prioridades de inversión en el sector cultural
Raposo consideró necesario revisar las prioridades de inversión en el sector cultural y promover políticas públicas que garanticen la preservación, modernización y fortalecimiento de las bibliotecas públicas, como espacios fundamentales para la educación, la lectura y el desarrollo integral de la sociedad.
Los pronunciamientos del diputado Ramón Raposo se producen a raíz de una publicación del periódico Diario Libre, que señala que, entre 2009 y 2026, habrían cerrado sus puertas 60 bibliotecas públicas en todo el territorio nacional.
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