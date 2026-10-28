Diputado califica de alarmante cierre de 60 bibliotecas públicas en el país

Santo Domingo, RD.– El diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, calificó como alarmante y como una estocada al desarrollo cultural del país el cierre de 60 bibliotecas públicas.

Al referirse al tema ante el Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión de este miercole, el legislador destacó que esta situación evidencia cómo los espacios destinados al fomento de la cultura y el conocimiento pierden terreno de manera constante en la República Dominicana.

Adaptar espacios bibliotecarios a los nuevos tiempos

Raposo indicó que, en lugar de adaptar estos espacios bibliotecarios a las nuevas tecnologías y convertirlos en herramientas para fortalecer la educación y el desarrollo de los estudiantes, algunas de estas instalaciones estarían siendo utilizadas para establecer funerarias, situación que consideró preocupante.

Publicidad

El congresista advirtió que, a medida que se cierran estos espacios culturales y educativos, se reducen las oportunidades de acceso al conocimiento, la formación y el sano desarrollo de niños y jóvenes, al tiempo que se debilitan las iniciativas de prevención de la delincuencia, el consumo de drogas y otras problemáticas sociales.