Diputada Leyvi Bautista envía emotivo mensaje por Nochebuena y Navidad

Santo Domingo, RD.- La diputada del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) por Santo Domingo Oeste, Eduviges María Bautista Gomera (Leyvi Bautista), envió a sus munícipes un emotivo mensaje por Nochebuena y Navidad, este jueves 24 de diciembre.

“Desde marzo, la República dominicana comenzó a sentir los embates de la COVID-19, que no solo trastornó la salud de miles de dominicanos, sino que ha afectado el sistema industrial dominicano, generando desempleo y una crisis económica, también. Sé que ha sido un año difícil, lo ha sido; pero a pesar de eso los dominicanos hemos sido fuertes, hemos resistido los estragos de la pandemia, que con la ayuda de Dios, y mucha fe podremos superar en el 2021, con la llegada de las vacunas”, declaró Leyvi Bautista.

Exhortó que, a pesar de todo lo que haya sucedido durante el 2020, que casi termina, en esta fecha: Nochebuena, y antesala de la Navidad, a que disfruten en familia, tomando las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud, manteniendo el distanciamiento físico y usando mascarillas.

“Que las celebraciones no nos lleven a creer que la COVID-19 se ha ido de entre nosotros. Ahora más que nunca debemos de cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Cuidar la salud se convierte en un gran regalo por Nochebuena y Navidad; hagámoslo. Esta época nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestras vidas, y de recordar el gran amor que nos tiene Dios, quien envió a su único hijo para que lavara, con sangre, nuestros pecados. ¡Feliz Nochebuena!, ¡Feliz Navidad!”, argumentó.

Decreto 698-20.-

Agregó que la ciudadanía debe acogerse a lo establecido en el decreto 698-20, que establece los horarios para el toque de queda y la movilidad: En el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata este aplica todos los días de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. En el resto del país, este decreto se aplica de lunes a viernes de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. y los sábados, domingos y días feriados de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. personas contarán, todos los días, con una gracia hasta las 9:00 de la noche, para transitar exclusivamente hacia sus respectivas residencias.

También, los días 24 y 31 de diciembre de 2020 el toque de queda aplicará en todo el territorio nacional de 7:00 de la noche a 5:00 de la madrugada en los lugares públicos y lugares privados de uso público. La gracia para transitar desde lugares privados hacia las respectivas residencias, será hasta la 1:00 de la madrugada del día siguiente.

Así mismo, está prohibido, en todo el territorio nacional, todos los días, de 6:00 de la tarde a 5:00 de la madrugada, del expendio de todo tipo de bebidas alcohólicas.