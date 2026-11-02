Diputada defenderá al doctor Fadul y pedirá llevarlo al Congreso

La diputada de la Fuerza del Pueblo, Yuderka de la Rosa, anunció que asumirá la defensa del doctor Fadul ante las controversias surgidas con el Ministerio de Salud Pública y solicitará su comparecencia ante la Cámara de Diputados para que explique los tratamientos alternativos que administra a personas con autismo.

La legisladora, representante de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional y autora de la Ley 34-23 sobre autismo, afirmó que ha conocido casos de niños que, según sus familiares, han mostrado avances en su conducta, lenguaje y descanso tras recibir las preparaciones del especialista.

«Yo quiero estudiar a Fadul… quiero llevarlo al Congreso, y que desde el Congreso lo interroguemos. ¿Por qué? Yo tengo tres autistas en Villa Juana y un sinnúmero de autistas en mi circunscripción que están tomando el medicamento de él y han mejorado su conducta», expresó.

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Durante una entrevista en el programa Hispaniola News, conducido por la periodista Jessanin Frías y producido por el periodista Troi Orlando Espejo, De la Rosa sostuvo que quiere conocer los fundamentos de esos tratamientos y escuchar las explicaciones del médico en el Congreso.

«Quiero aprovechar para invitar a la presidenta de la Comisión de Discapacidad a que lo llevemos al seno de esta comisión, y por qué no, deberíamos llevarlo al salón de asamblea para que nos explique. Yo como legisladora lo voy a proteger y como madre de un autista, yo», manifestó.

La diputada también compartió testimonios de familias que aseguran haber observado mejoras en sus hijos, particularmente en el sueño y el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, insistió en que desea conocer qué contienen las preparaciones y cómo funcionan.