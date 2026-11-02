Diputada defenderá al doctor Fadul y pedirá llevarlo al Congreso

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La diputada de la Fuerza del Pueblo, Yuderka de la Rosa, anunció que asumirá la defensa del doctor Fadul ante las controversias surgidas con el Ministerio de Salud Pública y solicitará su comparecencia ante la Cámara de Diputados para que explique los tratamientos alternativos que administra a personas con autismo.
La legisladora, representante de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional y autora de la Ley 34-23 sobre autismo, afirmó que ha conocido casos de niños que, según sus familiares, han mostrado avances en su conducta, lenguaje y descanso tras recibir las preparaciones del especialista.
«Yo quiero estudiar a Fadul… quiero llevarlo al Congreso, y que desde el Congreso lo interroguemos. ¿Por qué? Yo tengo tres autistas en Villa Juana y un sinnúmero de autistas en mi circunscripción que están tomando el medicamento de él y han mejorado su conducta», expresó.
Durante una entrevista en el programa Hispaniola News, conducido por la periodista Jessanin Frías y producido por el periodista Troi Orlando Espejo, De la Rosa sostuvo que quiere conocer los fundamentos de esos tratamientos y escuchar las explicaciones del médico en el Congreso.
«Quiero aprovechar para invitar a la presidenta de la Comisión de Discapacidad a que lo llevemos al seno de esta comisión, y por qué no, deberíamos llevarlo al salón de asamblea para que nos explique. Yo como legisladora lo voy a proteger y como madre de un autista, yo», manifestó.
La diputada también compartió testimonios de familias que aseguran haber observado mejoras en sus hijos, particularmente en el sueño y el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, insistió en que desea conocer qué contienen las preparaciones y cómo funcionan.
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Cuestiona aplicación de la Ley de Autismo
De la Rosa aprovechó la entrevista para denunciar que la Ley 34-23 tiene un nivel de aplicación inferior al 10 %, lo que, a su juicio, mantiene a numerosas familias sin acceso a estudios especializados, terapias y cobertura efectiva a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Asimismo, cuestionó que el texto original de la legislación perdiera componentes relacionados con la investigación científica sobre el origen del autismo.
La legisladora también advirtió sobre las deficiencias del sistema de salud mental dominicano, cuya normativa, según señaló, no responde a las necesidades actuales de la población.
Denunció la falta de pabellones psiquiátricos en hospitales públicos y centros penitenciarios, y vinculó parte de la problemática con el consumo de sustancias en sectores populares.
«Aquí no hay un pabellón psiquiátrico en las cárceles. ¿Cómo van a apresar a una persona que se supone que debe de estar interna en un hospital psiquiátrico?», cuestionó.
Al abordar su experiencia personal, De la Rosa relató los desafíos que enfrenta como madre de Aarón David, su hijo de 24 años con autismo severo, y expresó su preocupación por el futuro de las personas con esta condición y la falta de apoyo que reciben sus familias.
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