La viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira de Pereira, expresó este viernes su satisfacción por la cálida acogida que ha recibido en la República Dominicana. Durante su visita, destacó el profundo respeto y admiración que los dominicanos tienen hacia el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

«Me he sentido sumamente acogida, no solo yo, sino también los empresarios salvadoreños que forman parte de la delegación. Es la segunda vez que estoy en República Dominicana. El año pasado vine porque celebramos nuestra reunión de consultas políticas con el gobierno dominicano, y, realmente, me he sentido sumamente acogida», afirmó la viceministra.

Durante una entrevista en Despierta con CDN, que se transmite por el canal 37, Mira de Pereira también mencionó que quedó sorprendida por el gran cariño y admiración que los dominicanos profesan hacia El Salvador y su presidente, Nayib Bukele. Expresó que, aunque había escuchado sobre esto anteriormente, fue durante la inauguración de Expo Provisiones cuando realmente pudo experimentar el fervor y el aprecio hacia Bukele.

«La verdad es que hay mucha admiración por Bukele, yo lo había escuchado, pero no lo había vivido y ayer en la noche lo viví en la inauguración de Expo Provisiones. Realmente me he sentido muy contenta y agradecida», comentó la diplomática.

La visita de la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador fortalece los lazos entre ambos países y resalta el reconocimiento internacional que ha ganado el presidente Nayib Bukele. Su liderazgo y enfoque innovador han generado admiración en diferentes naciones, incluyendo la República Dominicana.

El Salvador y RD estrechan lazos en Expo Provisiones

La viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira de Pereira, ofreció detalles entusiastas sobre la destacada participación de su país en la feria Expo Provisiones, donde El Salvador fue elegido como país invitado especial en este año.

La diplomática reveló que un grupo de seis empresas salvadoreñas se encuentran presentando una amplia gama de productos, como el afamado café salvadoreño, artículos médicos, empaques y un ron emblemático conocido como «Tictac».

La viceministra Mira de Pereira resaltó el éxito que han tenido los empresarios salvadoreños en el evento, y expresó su satisfacción por la cálida acogida que han recibido en la República Dominicana. «Nos sentimos contentos de estar en este país, que para nosotros es de vital importancia en términos comerciales. Sentimos que República Dominicana forma parte de Centroamérica, de hecho, es parte del Sistema de Integración Centroamericana», comentó la funcionaria.

Además, enfatizó que ven en República Dominicana una gran oportunidad y agradeció el espacio brindado para su participación en la feria Expo Provisiones.

La Expo Provisiones se lleva a cabo en el Centro de Convenciones y la delegación salvadoreña permanecerá en la República Dominicana hasta el próximo domingo. Mañana, sábado, los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de una degustación de la gastronomía salvadoreña, donde se presentarán los platos más emblemáticos del país.

Cuando se le preguntó sobre el estado de las relaciones entre República Dominicana y El Salvador y las oportunidades para fortalecer los lazos bilaterales, la diplomática respondió con confianza que la relación entre ambas naciones es «sumamente sana».

Mira de Pereira destacó que el año pasado se llevó a cabo una reunión de consultas políticas, considerada como el evento más importante en términos diplomáticos para la relación entre dos países. Durante esta reunión se abordaron temas políticos, económicos, de cooperación y la situación de las diásporas en cada uno de los destinos. La funcionaria elogió la relación cercana entre las embajadas de El Salvador en República Dominicana y viceversa, y resaltó su activa participación no solo en el ámbito económico, donde El Salvador ya ha logrado posicionar sus productos en República Dominicana, sino también en términos de cooperación y promoción de inversiones.

La viceministra también mencionó que el año pasado se inauguró el primer vuelo directo entre San Salvador y Santo Domingo a través de Arajet y expresó su esperanza de poder ampliar esta conexión en un futuro cercano, incluyendo la posibilidad de llegar a Punta Cana, que también es un destino estratégico para El Salvador.

En resumen, la relación entre República Dominicana y El Salvador se encuentra en un estado muy saludable, y la participación exitosa de El Salvador en Expo Provisiones refuerza los lazos comerciales y promueve nuevas oportunidades de colaboración entre ambos países.

El Salvador cumple “365 días sin homicidio”

En la entrevista de CDN y elCaribe, la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira de Pereira, hizo hincapié en los significativos avances que el país ha logrado en materia de seguridad y derechos humanos bajo el liderazgo del presidente Najib Bukele.

La funcionaria consideró injusto comparar el fenómeno de las pandillas en El Salvador con otros flagelos similares en el pasado, como la mafia italiana o la situación vivida en Colombia. Según sus palabras, dichas comparaciones resultan incomparables en tiempos de paz, dado el impacto que las pandillas tuvieron durante muchos años en la población salvadoreña honesta.

«El Salvador fue uno de los países más violentos a nivel mundial, algo que a ningún salvadoreño honesto le honra», afirmó la viceministra. Agregó que esta violencia había impedido el crecimiento económico y social del país durante mucho tiempo. Sin embargo, dijo que el presidente Bukele supo desde el principio que el control de las pandillas era la prioridad fundamental.

La viceministra Mira de Pereira destacó con orgullo que, en la actualidad, El Salvador es considerado el país más seguro de Latinoamérica y resaltó un logro sin precedentes: el país ha alcanzado 365 días consecutivos sin homicidios. Este hito representa un motivo de celebración y un cambio significativo con respecto a administraciones anteriores, donde un solo día sin homicidios era motivo de festejo nacional.

Mira de Pereira enfatizó que estos resultados se deben a medidas sumamente efectivas, que han permitido controlar y disminuir la violencia en el país. Sin embargo, reconoció que estas medidas son únicas y no se pueden comparar con otros fenómenos similares.

En cuanto a los derechos humanos, la viceministra aseguró que El Salvador se ha convertido en un garante de los mismos. Argumentó que, recientemente, el presidente Bukele nombró un comisionado de Derechos Humanos que forma parte del Ejecutivo, con el objetivo de hacer cumplir estos derechos en el país.

No obstante, la funcionaria aclaró que la prioridad del gobierno son los derechos humanos de los salvadoreños honestos, que conforman la gran mayoría de la población. «La prioridad del presidente Bukele es brindar paz en el país y, a partir de eso, impulsar el crecimiento económico», afirmó. También mencionó un plan de control territorial que tiene como objetivo sacar a las pandillas de las calles y asegurar la seguridad de los ciudadanos.

El Salvador continúa avanzando en su lucha contra la violencia y en la promoción de los derechos humanos. Los esfuerzos del gobierno liderado por el presidente Bukele han dado lugar a mejoras significativas en la seguridad y al fortalecimiento del tejido social, sentando las bases para un futuro próspero y pacífico en el país.