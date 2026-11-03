Diomede Villalona llega a la Suprema tras reducir mora judicial

El magistrado Diomede Ydelfo Villalona Guerrero fue designado como nuevo juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Villalona, oriundo de Baní, provincia Peravia, cuenta con casi tres décadas de experiencia en el Poder Judicial. Su trayectoria incluye funciones en las jurisdicciones civil, laboral y contencioso-administrativa.

Uno de los principales hitos de su carrera fue su gestión como juez presidente del Tribunal Superior Administrativo (TSA). Durante ese período impulsó cambios en los procesos internos para reducir el cúmulo de expedientes pendientes.

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Estas medidas contribuyeron a descongestionar las salas y agilizar los casos relacionados con la administración pública, según destaca el perfil divulgado sobre su trayectoria.

Formación académica y experiencia

Villalona Guerrero nació el 22 de septiembre de 1966. Se graduó de Derecho en la Universidad Acción Pro-Educación y Cultura (APEC) en 1991.

También cursó una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en coordinación con la Universidad de Castilla-La Mancha.

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Además, obtuvo una maestría en Derecho Administrativo en esa universidad española.

Su experiencia profesional también incluye la docencia en la Escuela Nacional de la Judicatura, donde contribuyó a la formación de nuevos profesionales del derecho.

Inicios de su carrera judicial

En febrero de 1996 comenzó su trayectoria en el sistema judicial como registrador de títulos en Baní.

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Desde entonces, ocupó distintas posiciones y desarrolló experiencia en varias áreas del derecho. Ahora se incorpora a la Suprema Corte de Justicia, tras su selección por el Consejo Nacional de la Magistratura.