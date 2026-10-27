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Dio Astacio activa brigadas de limpieza ante las lluvias en Santo Domingo Este

El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, dispuso brigadas para la recogida de basura y limpieza de imbornales, con el objetivo de facilitar el drenaje pluvial ante las lluvias que afectan al país. Las brigadas retiran residuos sólidos y otros materiales que obstruyen los desagües. Estos trabajos buscan facilitar el paso del agua y […]

Ruth Salcedo
Brigadas de limpieza de Santo Domingo Este trabajan ante las lluvias.
La Alcaldía de Santo Domingo Este dispuso brigadas para recoger basura y limpiar imbornales ante las lluvias.
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El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, dispuso brigadas para la recogida de basura y limpieza de imbornales, con el objetivo de facilitar el drenaje pluvial ante las lluvias que afectan al país.

Las brigadas retiran residuos sólidos y otros materiales que obstruyen los desagües. Estos trabajos buscan facilitar el paso del agua y reducir las acumulaciones en calles y avenidas del municipio.

Astacio pidió a los ciudadanos no arrojar basura en las vías públicas, los contenes ni las cañadas. Los desperdicios pueden tapar los desagües y aumentar el riesgo de inundaciones.

Nuestra prioridad es proteger la vida de las familias de Santo Domingo Este. Pedimos a la población mantenerse en lugares seguros y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia”, expresó el alcalde.

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Medidas de prevención

El llamado se produce mientras Santo Domingo permanece en alerta amarilla, según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). El organismo informó que una vaguada continúa generando condiciones favorables para lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Ante este panorama, el Comité de Prevención, Mitigación y Riesgo de la Alcaldía de Santo Domingo Este recomendó a la población consultar los canales oficiales, revisar las medidas preventivas y tener preparado un plan familiar de emergencia.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a no cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables. En caso de emergencia, recomendó comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

La Alcaldía reiteró el llamado a actuar con prudencia, especialmente a quienes residen cerca de cañadas y en sectores propensos a inundaciones. También pidió la colaboración de los munícipes para facilitar las labores de las brigadas y reducir los riesgos durante las lluvias.

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ETIQUETAS:LluviasSanto Domingo EstePrevención de inundacionesDio Astaciolimpieza de imbornales
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