Dio Astacio activa brigadas de limpieza ante las lluvias en Santo Domingo Este

El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, dispuso brigadas para la recogida de basura y limpieza de imbornales, con el objetivo de facilitar el drenaje pluvial ante las lluvias que afectan al país.

Las brigadas retiran residuos sólidos y otros materiales que obstruyen los desagües. Estos trabajos buscan facilitar el paso del agua y reducir las acumulaciones en calles y avenidas del municipio.

Astacio pidió a los ciudadanos no arrojar basura en las vías públicas, los contenes ni las cañadas. Los desperdicios pueden tapar los desagües y aumentar el riesgo de inundaciones.

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“Nuestra prioridad es proteger la vida de las familias de Santo Domingo Este. Pedimos a la población mantenerse en lugares seguros y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia”, expresó el alcalde.