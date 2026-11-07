DINTEL apresa a dos personas y ocupa armas ilegales en Santiago

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Santiago de los Caballeros.– La ocupación de dos armas de fuego sin documentación, cinco armas blancas y varios equipos de comunicación, así como el arresto de dos personas, fue el resultado de varios allanamientos realizados por miembros de la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (DINTEL), en coordinación con unidades policiales y el Ministerio Público.
En una primera intervención, efectuada en el distrito municipal La Canela, fue detenido Carlos Leonel Valerio Minaya, alias “Leonel”, a quien se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros, con su cargador y 10 cápsulas, sin documentación, además de indumentarias policiales, cinco armas blancas y tres celulares.
En otra intervención en esa misma demarcación fue arrestado Delfín Fermín Liriano, alias “Delfín”, a quien le ocuparon una escopeta calibre 12, con cuatro cartuchos, también sin documentos, varias armas blancas, equipos de comunicación y dos celulares.
Asimismo, mediante una orden judicial ejecutada en el sector Papayo, municipio Villa González, fue ocupada una motocicleta marca Honda, modelo CR80R, sin documentación, como parte de las investigaciones.
Las operaciones fueron realizadas con la participación de la Policía Preventiva, el equipo SWAT y representantes del Ministerio Público.
Los detenidos y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.
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