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La diputada por Santiago Dilenia Altagracia Santos Muñoz retiró su firma y respaldo a un proyecto de ley sobre determinación, reconstrucción de actas y regularización de documentación personal.

La congresista explicó que aceptó apoyar la iniciativa porque entendió que beneficiaría a dominicanos con dificultades para obtener sus documentos de identidad. Sin embargo, afirmó que después advirtió que el texto también contemplaba la regularización de documentos de personas extranjeras.

«Ella nos dijo que le firmáramos el proyecto porque era para ayudar a dominicanos que tuvieran situaciones con su cédula de identidad y electoral», expresó Santos Muñoz al explicar su decisión.

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Documento

¿Por qué retiró su firma del proyecto?

La legisladora sostuvo que inicialmente le presentaron la propuesta como una solución para ciudadanos dominicanos con problemas en sus actas de nacimiento y procesos de cedulación.

No obstante, aseguró que no le explicaron el alcance que atribuye al documento. Por esa razón, decidió retirar formalmente su respaldo.

Mediante una carta fechada el 10 de noviembre de 2026, Santos Muñoz comunicó su decisión al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria.

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Santos retira su firma de proyecto sobre documentos personales

Datos clave de la comunicación:

Legisladora: Dilenia Altagracia Santos Muñoz, diputada por Santiago.

Dilenia Altagracia Santos Muñoz, diputada por Santiago. Proyecto: iniciativa sobre determinación o reconstrucción de actas y regularización de documentación personal.

iniciativa sobre determinación o reconstrucción de actas y regularización de documentación personal. Proponente: diputada Maribel Almánzar.

diputada Maribel Almánzar. Fecha de la carta: 10 de noviembre de 2026.

10 de noviembre de 2026. Destinatario: Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados.

Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados. Motivo del retiro: diferencias entre el propósito que, según Santos, le explicaron inicialmente y el alcance que identificó al revisar la propuesta.

La comunicación fue remitida a Pacheco a través de la secretaria general legislativa, Francisca Ivonne Mota del Jesús. En ella, la congresista dejó constancia de que retiraba tanto su firma como su respaldo a la iniciativa.

Santos reafirma su posición sobre migración

La representante de Santiago también reiteró su postura sobre los temas migratorios y la soberanía nacional.

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Afirmó que mantiene un compromiso con «la dominicanidad y la soberanía». Además, invitó a consultar sus publicaciones en redes sociales para conocer sus posiciones sobre estos asuntos.

La explicación sobre el propósito con el que le presentaron el proyecto corresponde a la versión ofrecida por Santos Muñoz. El contenido íntegro de la iniciativa permitiría precisar las disposiciones que contempla y el alcance de la regularización documental planteada.