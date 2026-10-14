Digeig capacita sobre contrataciones públicas

Santo Domingo. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) realizó este miércoles un taller sobre la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, dirigido a Responsables de Acceso a la Información Pública (RAI) y técnicos, como parte de la Semana del Derecho a Saber 2026, con una jornada que impactó a más de 300 personas.

Durante la actividad, la directora general de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, destacó los avances en transparencia y contrataciones públicas, señalando que el Registro de Proveedores del Estado pasó de 87,388 a 136,654 proveedores activos, mientras que las entidades que utilizan obligatoriamente el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas aumentaron de 325 a 728.

Ortiz Bosch también indicó que las acciones implementadas han contribuido a proteger más de RD$6,800 millones del patrimonio público. Esto mediante el fortalecimiento de los controles y el uso responsable de los recursos estatales.