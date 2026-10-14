Digeig capacita sobre contrataciones públicas

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) realizó este miércoles un taller sobre la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, dirigido a Responsables de Acceso a la Información Pública (RAI) y técnicos, como parte de la Semana del Derecho a Saber 2026, con una jornada que impactó a más de 300 personas.
Durante la actividad, la directora general de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, destacó los avances en transparencia y contrataciones públicas, señalando que el Registro de Proveedores del Estado pasó de 87,388 a 136,654 proveedores activos, mientras que las entidades que utilizan obligatoriamente el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas aumentaron de 325 a 728.
Ortiz Bosch también indicó que las acciones implementadas han contribuido a proteger más de RD$6,800 millones del patrimonio público. Esto mediante el fortalecimiento de los controles y el uso responsable de los recursos estatales.
Notas relacionadas
Por su parte, la directora ejecutiva de la Digeig, Berenice Barinas Ubiñas, resaltó la importancia de la formación continua. Formación de los servidores públicos para garantizar el acceso a la información y fortalecer el Plan Nacional de Datos Abiertos.
La capacitación incluyó temas sobre procedimientos de contratación, inhabilidades, sanciones y reclamaciones. Además, el papel de los responsables de acceso a la información, además de casos prácticos para aplicar los conocimientos adquiridos.
Te puede interesar
- Altercado entre ciudadano, sacerdote y agentes de DIGESETT se viraliza en Cotuí
- Video: Inespre lleva abastos a bajo costo a Hato Mayor del Rey
- ¿Cuánto le costaría la nueva Revista a los dueños de vehículos?
- Padre entrega a adolescente por caso de muerte de Spencer Parra
- Arajet alcanza cinco millones de pasajeros y afianza conexión en las Américas