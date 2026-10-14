DIDA respalda a SeNaSa sobre compra directa de medicamentos oncológicos

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El titular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, respaldó la decisión del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) de eliminar intermediarios en la compra de medicamentos oncológicos, al considerar que la medida contribuye a reducir costos y proteger los recursos del sistema, sin afectar los tratamientos prescritos a los pacientes.
Báez explicó que, tras conversar con el director de SeNaSa, Edward Guzmán, conoció que la institución no está modificando las recetas médicas ni sustituyendo los medicamentos indicados por los especialistas, sino estableciendo mecanismos para adquirirlos directamente en las farmacias, sin que los centros oncológicos intervengan como intermediarios en el proceso de compra.
Las declaraciones del funcionario se producen ante las inquietudes expresadas por representantes del sector oncológico sobre los procedimientos de autorización y suministro de medicamentos para tratar el cáncer.
En ese contexto, Báez sostuvo que la prioridad debe ser garantizar que los pacientes reciban oportunamente los fármacos prescritos. Esto sin que los intereses comerciales condicionen el acceso a sus tratamientos.
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SeNaSa explica evaluación de tratamientos
Por su parte, SeNaSa informó, mediante un comunicado de prensa, que las solicitudes de tratamientos oncológicos son evaluadas por un equipo de médicos especializados. Lo harían tomando en cuenta las prescripciones de los médicos tratantes y las guías y protocolos clínicos internacionales.
La entidad indicó que este procedimiento busca garantizar tratamientos seguros y adecuados a las necesidades de cada paciente.
Báez afirmó que el uso eficiente de los recursos del sistema de salud debe ir acompañado del respeto a las indicaciones médicas. Asimismo, la continuidad de los tratamientos. Esto especialmente en el caso de pacientes con enfermedades de alto costo.
“Estaremos vigilando que se garantice el derecho a la salud, pero sin perjudicar los bolsillos de los afiliados en favor de los intereses de los comercios”, expresó.
DIDA llama a pacientes a denunciar dificultades
El titular de la DIDA recordó que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) deben garantizar las coberturas establecidas en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y asegurar que los afiliados reciban las prestaciones que les corresponden.
Indicó que estas deben ofrecerse sin interrupciones injustificadas que puedan comprometer la salud de los pacientes.
La institución reafirmó su compromiso de vigilar cualquier situación que afecte los derechos de los afiliados. Además, exhortó a los pacientes oncológicos que enfrenten dificultades para acceder a sus medicamentos, cambios no autorizados en sus tratamientos o interrupciones en el suministro a acudir a la DIDA.
La entidad indicó que ofrece orientación, asistencia y defensa de los derechos de los afiliados ante este tipo de situaciones.
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