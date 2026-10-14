DIDA respalda a SeNaSa sobre compra directa de medicamentos oncológicos

El titular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, respaldó la decisión del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) de eliminar intermediarios en la compra de medicamentos oncológicos, al considerar que la medida contribuye a reducir costos y proteger los recursos del sistema, sin afectar los tratamientos prescritos a los pacientes.

Báez explicó que, tras conversar con el director de SeNaSa, Edward Guzmán, conoció que la institución no está modificando las recetas médicas ni sustituyendo los medicamentos indicados por los especialistas, sino estableciendo mecanismos para adquirirlos directamente en las farmacias, sin que los centros oncológicos intervengan como intermediarios en el proceso de compra.

Las declaraciones del funcionario se producen ante las inquietudes expresadas por representantes del sector oncológico sobre los procedimientos de autorización y suministro de medicamentos para tratar el cáncer.

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En ese contexto, Báez sostuvo que la prioridad debe ser garantizar que los pacientes reciban oportunamente los fármacos prescritos. Esto sin que los intereses comerciales condicionen el acceso a sus tratamientos.