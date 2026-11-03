DIDA propone eliminar el doble cobro por consultas médicas

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La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) presentó una defensoría colectiva ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril). El objetivo es regular las diferencias que se cobran en las consultas médicas especializadas y evitar que los afiliados tengan que pagar una consulta completa cuando regresan al médico para presentar los resultados de sus análisis y estudios diagnósticos.
En una comunicación dirigida al superintendente Miguel Ceara Hatton, el director general de la DIDA, Elías Báez, solicitó que Sisalril elabore un estudio técnico. Someta al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) una propuesta para establecer un tope máximo a las diferencias cobradas por los especialistas. La DIDA sugiere como referencia un rango escalonado de RD$500 a RD$1,500 por consulta, según la complejidad del servicio, la especialidad médica, el tipo de consulta y la ubicación geográfica del centro de salud.
Asimismo, la DIDA plantea regular las consultas de seguimiento para la lectura de resultados. Los afiliados que regresen al médico con sus análisis y estudios diagnósticos dentro de un plazo razonable después de la primera visita no deberían pagar. Esto como si se tratara de una consulta inicial, práctica que hoy ocurre en la mayoría de los casos.
Báez explicó que, según las evaluaciones realizadas por la institución, “las diferencias cobradas por consultas especializadas oscilan entre RD$1,000 y RD$5,000. Con un promedio de RD$3,000, lo que representa una carga económica considerable para los afiliados.”
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