Dictan prisión preventiva contra policía  acusado de matar a un DJ en Miches

El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de El Seibo, impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra del raso de la Policía Nacional, Wilton Díaz De La Rosa, acusado de quitarle la vida a un joven DJ en el distrito municipal La Mina de Oro en Miches .

El joven Elison Peralta, se desempeñaba como Dj en la comunidad de La Mina de Oro en Miches, pero una discusión con un agente policial le costó la vida, luego de terminar unas fiestas patronales en esa comunidad.

Familiares y amigo del hoy occiso, piden que con este caso se haga justicia.

“Espero que en juicio de fondo le echen 30 años, no fue un perro que él mató, fue una almita. Mi hijo no le hizo nada a él. ¿Dónde está el golpe de la botella que supuestamente mi hijo le hizo? Mi hijo a él no le dio ningún botellazo. Los testigos lo dijeron que mi hijo no se metió con él”, expresó la madre de la víctima.

El día de hoy la juez de la Instrucción del Distrito Judicial de El Seibo, impuso tres meses como medida de coerción al agente policial Wilton Díaz de la Rosa hasta tanto se investigue el caso .

Por: Honatan Caraballo