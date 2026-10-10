Dicrim informa entrega voluntaria de hombres buscados por homicidio en Santiago

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Santiago de los Caballeros.– La Dirección Central de Investigación (DICRIM) informó sobre la entrega voluntaria de Aníbal Taveras Luzón y Argenis Alejandro Taveras Genao, quienes eran requeridos por las autoridades mediante órdenes de arresto por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido en esta ciudad en enero del 2014.
Se trata de Aníbal Taveras Luzón, alias “Aníbal”, y Argenis Alejandro Taveras Genao, alias “Argenis”, requeridos mediante órdenes judiciales por su presunta vinculación con los delitos de asociación de malhechores y homicidio, en perjuicio de Alejandro Jean Peña Guzmán, ocurrido el 26 de enero del 2014 en el sector La Herradura, de esta ciudad.
Notas relacionadas
La entrega de ambos hombres se produjo en la División de Homicidios de esta jurisdicción, a través de su representante legal y en presencia de periodistas, luego de los llamados de las autoridades para que se presentaran voluntariamente por la vía que consideraran pertinente, como parte de las labores de seguimiento e investigación de casos relacionados con hechos delictivos.
Ambos quedaron bajo custodia policial y serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
Oficina de Información y Comunicaciones Estratégicas de la Dirección Regional Cibao Central Policía Nacional
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