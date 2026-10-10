Dicrim informa entrega voluntaria de hombres buscados por homicidio en Santiago

Santiago de los Caballeros.– La Dirección Central de Investigación (DICRIM) informó sobre la entrega voluntaria de Aníbal Taveras Luzón y Argenis Alejandro Taveras Genao, quienes eran requeridos por las autoridades mediante órdenes de arresto por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido en esta ciudad en enero del 2014.

Se trata de Aníbal Taveras Luzón, alias “Aníbal”, y Argenis Alejandro Taveras Genao, alias “Argenis”, requeridos mediante órdenes judiciales por su presunta vinculación con los delitos de asociación de malhechores y homicidio, en perjuicio de Alejandro Jean Peña Guzmán, ocurrido el 26 de enero del 2014 en el sector La Herradura, de esta ciudad.