¿Cuántos fines de semana largos tendrá 2027? Estos son los feriados en República

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Santo Domingo. – El Ministerio de Trabajo dio a conocer el calendario oficial de días feriados de 2027 en República Dominicana. En este se establecen las fechas de las festividades nacionales, religiosas y patrióticas, así como aquellas que serán trasladadas para dar cumplimiento a la Ley 139-97.
De acuerdo con la disposición, solo dos feriados serán trasladados a lunes durante 2027: el Día de los Santos Reyes, que se celebrará el lunes 4 de enero, y el natalicio de Juan Pablo Duarte, que se conmemorará el lunes 25 de enero.
Los demás días festivos permanecerán en sus fechas originales, incluidos el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, la Independencia Nacional, el Viernes Santo, el Día del Trabajo, Corpus Christi y la Navidad.
Calendario completo de días feriados de 2027
El Ministerio de Trabajo informó que los feriados correspondientes al próximo año se aplicarán de la siguiente manera:
|Fecha
|Celebración
|Disposición
|Viernes 1 de enero
|Año Nuevo
|No se cambia
|Lunes 4 de enero
|Día de los Santos Reyes (6 de enero)
|Se traslada
|Jueves 21 de enero
|Día de la Altagracia
|No se cambia
|Lunes 25 de enero
|Natalicio de Juan Pablo Duarte (26 de enero)
|Se traslada
|Sábado 27 de febrero
|Independencia Nacional
|No se cambia
|Viernes 26 de marzo
|Viernes Santo
|No se cambia
|Sábado 1 de mayo
|Día del Trabajo
|No se cambia
|Jueves 27 de mayo
|Corpus Christi
|No se cambia
|Lunes 16 de agosto
|Día de la Restauración
|No se cambia
|Viernes 24 de septiembre
|Día de las Mercedes
|No se cambia
|Sábado 6 de noviembre
|Día de la Constitución
|No se cambia
|Sábado 25 de diciembre
|Navidad
|No se cambia
Notas relacionadas
¿Cuáles feriados se trasladan en 2027?
Según el calendario divulgado por el Ministerio de Trabajo, solo dos días festivos cambiarán de fecha en 2027: el Día de los Santos Reyes y el natalicio de Juan Pablo Duarte.
En primer lugar, el Día de los Santos Reyes, que corresponde al miércoles 6 de enero, se trasladará al lunes 4 de enero. Por tanto, el miércoles será laborable.
Asimismo, el natalicio de Juan Pablo Duarte, previsto para el martes 26 de enero, se conmemorará el lunes 25. En consecuencia, el martes será una jornada laboral regular.
De esta manera, ambos traslados permitirán disfrutar de fines de semana largos durante el primer mes del año.
Ambos cambios permitirán disfrutar de fines de semana largos durante enero.
¿Cuántos fines de semana largos habrá en 2027?
El calendario oficial permitirá identificar seis fines de semana largos asociados a días feriados, sin contar posibles vacaciones o días libres adicionales otorgados por las empresas.
Estos se producirán con motivo de Año Nuevo, Santos Reyes, el natalicio de Juan Pablo Duarte, Viernes Santo, el Día de la Restauración y el Día de las Mercedes.
Asimismo, enero será el mes con mayor cantidad de oportunidades para disfrutar de descansos prolongados, debido a que el Año Nuevo coincidirá con viernes y otros dos feriados se celebrarán en lunes.
En contraste, cuatro festividades coincidirán con sábado: la Independencia Nacional, el Día del Trabajo, el Día de la Constitución y la Navidad.
¿Qué establece la Ley 139-97 sobre los días feriados?
La Ley 139-97, promulgada el 19 de junio de 1997, regula el traslado de determinados días festivos a los lunes, con el objetivo de organizar el calendario laboral nacional.
La normativa establece cuáles festividades pueden cambiar de fecha y cuáles deben mantenerse en el día de su conmemoración.
El Ministerio de Trabajo recordó que estas disposiciones son de aplicación obligatoria en los establecimientos del país, conforme a la legislación vigente.
La institución indicó que el calendario completo de los días feriados de 2027 estará disponible para consulta y descarga en su portal oficial, www.mt.gob.do, así como en sus plataformas institucionales.
La publicación anticipada de estas fechas permite a trabajadores, empresas y establecimientos comerciales planificar sus actividades, vacaciones y operaciones para el próximo año.
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