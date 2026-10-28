Servicios penitenciarios activa plan preventivo ante fenómenos atmosféricos

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) mantiene activo su plan de contingencia en las cárceles del país. La medida responde a las alertas emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ante fenómenos atmosféricos.

La institución informó que activó el protocolo el lunes 26 de octubre. Desde esa fecha, los directores de las cárceles vigilan los cambios en las condiciones del tiempo y aplican medidas para prevenir posibles incidentes.

El plan se pone en marcha cuando el COE emite alertas por vaguadas u otros fenómenos atmosféricos. La DGSPC explicó que estas acciones forman parte de sus normas de seguridad.