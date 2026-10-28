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Servicios penitenciarios activa plan preventivo ante fenómenos atmosféricos

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) mantiene activo su plan de contingencia en las cárceles del país. La medida responde a las alertas emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ante fenómenos atmosféricos. La institución informó que activó el protocolo el lunes 26 de octubre. Desde esa fecha, los directores […]

Ruth Salcedo
DGSPC activa plan preventivo en centros penitenciarios
La DGSPC mantiene la vigilancia en los centros penitenciarios ante las alertas por fenómenos atmosféricos.
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La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) mantiene activo su plan de contingencia en las cárceles del país. La medida responde a las alertas emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ante fenómenos atmosféricos.

La institución informó que activó el protocolo el lunes 26 de octubre. Desde esa fecha, los directores de las cárceles vigilan los cambios en las condiciones del tiempo y aplican medidas para prevenir posibles incidentes.

El plan se pone en marcha cuando el COE emite alertas por vaguadas u otros fenómenos atmosféricos. La DGSPC explicó que estas acciones forman parte de sus normas de seguridad.

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Vigilancia en las cárceles

La entidad explicó que los responsables de los recintos penitenciarios deben mantenerse atentos a los cambios del tiempo. También deben activar medidas adicionales si las condiciones lo requieren, con el objetivo de preservar la vida y la integridad de quienes permanecen en esos centros.

Como parte del seguimiento, los establecimientos remiten informes sobre su situación y las condiciones en sus instalaciones.

La DGSPC indicó que, hasta el momento de emitir el comunicado, no se habían registrado incidentes relacionados con las condiciones climáticas en los centros penitenciarios.

El organismo reiteró que la seguridad y el bienestar de las personas bajo su custodia, así como del personal penitenciario, constituyen una prioridad dentro de sus acciones preventivas.

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ETIQUETAS:COEfenómenos atmosféricosDGSPCcentros penitenciariosprevención de emergencias
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