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Detienen hombre con varias tarjetas bancarias, dinero y vehículo

Santiago.– Miembros de la Policía Nacional, adscritos al Departamento Operativo II de Informática Forense y Ciberpatrullaje, apresaron en flagrante delito a un hombre señalado por su presunta vinculación con el cambiazo de tarjetas bancarias en cajeros automáticos de la Asociación Cibao. Al detenido identificaron como Erminio Alexander Rodríguez Díaz, localizado en las inmediaciones de un […]

Gabriela Mora Encarnación
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La intervención se produjo tras una alerta del Departamento de Seguridad de la referida entidad bancaria. Foto: Fuente externa
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Santiago.– Miembros de la Policía Nacional, adscritos al Departamento Operativo II de Informática Forense y Ciberpatrullaje, apresaron en flagrante delito a un hombre señalado por su presunta vinculación con el cambiazo de tarjetas bancarias en cajeros automáticos de la Asociación Cibao.

Al detenido identificaron como Erminio Alexander Rodríguez Díaz, localizado en las inmediaciones de un supermercado ubicado en la avenida Antonio Guzmán, en Santiago.

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La intervención se produjo tras una alerta del Departamento de Seguridad de la referida entidad bancaria, cuyos miembros daban seguimiento al individuo por su presunta vinculación con estas prácticas fraudulentas.

Durante el procedimiento, las autoridades ocuparon en un vehículo marca Hyundai Sonata, color blanco, 22 tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias, RD$58,000 en efectivo, además de otros objetos.

El detenido y las evidencias ocupadas quedaron bajo el control de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

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