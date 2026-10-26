Detienen hombre con varias tarjetas bancarias, dinero y vehículo

Santiago.– Miembros de la Policía Nacional, adscritos al Departamento Operativo II de Informática Forense y Ciberpatrullaje, apresaron en flagrante delito a un hombre señalado por su presunta vinculación con el cambiazo de tarjetas bancarias en cajeros automáticos de la Asociación Cibao.

Al detenido identificaron como Erminio Alexander Rodríguez Díaz, localizado en las inmediaciones de un supermercado ubicado en la avenida Antonio Guzmán, en Santiago.