Detienen hombre con varias tarjetas bancarias, dinero y vehículo

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santiago.– Miembros de la Policía Nacional, adscritos al Departamento Operativo II de Informática Forense y Ciberpatrullaje, apresaron en flagrante delito a un hombre señalado por su presunta vinculación con el cambiazo de tarjetas bancarias en cajeros automáticos de la Asociación Cibao.
Al detenido identificaron como Erminio Alexander Rodríguez Díaz, localizado en las inmediaciones de un supermercado ubicado en la avenida Antonio Guzmán, en Santiago.
Notas relacionadas
La intervención se produjo tras una alerta del Departamento de Seguridad de la referida entidad bancaria, cuyos miembros daban seguimiento al individuo por su presunta vinculación con estas prácticas fraudulentas.
Durante el procedimiento, las autoridades ocuparon en un vehículo marca Hyundai Sonata, color blanco, 22 tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias, RD$58,000 en efectivo, además de otros objetos.
El detenido y las evidencias ocupadas quedaron bajo el control de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.
Te puede interesar
- Mecánico muere aplastado mientras reparaba vehículo
- Policía ocupa 147 porciones de drogas y arresta a hombre en La Vega
- DINTEL apresa a dos personas y ocupa armas ilegales en Santiago
- Residentes de Arroyo Hondo Abajo temen colapso de puente en Santiago
- Santiago refuerza limpieza de drenajes ante riesgo de inundaciones