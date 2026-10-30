Detienen en Neyba a implicado en doble homicidio por alambres eléctricos en SDE

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Neyba, Bahoruco, RD.– Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM), Inteligencia (DINTEL) y la Policía Preventiva, apresaron en una zona montañosa de la provincia Bahoruco a un hombre señalado como presunto autor de un doble homicidio ocurrido el pasado 26 de octubre en el sector Villa Liberación, Santo Domingo Este, durante una disputa presuntamente relacionada con el robo de alambres eléctricos.
Al detenido lo identificaron como Yeisel Yoel Dotel Carvajal, de 24 años, contra quien pesaba la orden judicial de arresto núm. RAJ-2026-18148, ejecutada durante un operativo de búsqueda y localización en la sección La Cañita, municipio Villa Jaragua.
Notas relacionadas
A Dotel Carvajal lo buscaban por su presunta responsabilidad en las muertes de Yunior Sime Castillo (a) “Fritura”, de 33 años, y Wilmin Encarnación Calderón, de 23, quienes fallecieron a consecuencia de heridas de bala durante el citado incidente.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se originó cuando el señalado agresor acudió a la residencia de una de las víctimas para reclamar por unos alambres eléctricos, produciéndose una discusión durante la cual presuntamente realizó varios disparos y posteriormente huyó acompañado de otras dos personas.
Tras el suceso, agentes de la Policía Científica recolectaron evidencias en la escena, mientras los organismos investigativos desplegaron labores de inteligencia y seguimiento que permitieron localizar y capturar al sospechoso en la región Sur del país.
El detenido se encuentra bajo custodia policial y lo pondrán a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
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