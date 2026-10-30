Detienen en Neyba a implicado en doble homicidio por alambres eléctricos en SDE

A Dotel Carvajal lo buscaban por su presunta responsabilidad en las muertes de Yunior Sime Castillo (a) “Fritura”, de 33 años, y Wilmin Encarnación Calderón, de 23, quienes fallecieron a consecuencia de heridas de bala durante el citado incidente.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se originó cuando el señalado agresor acudió a la residencia de una de las víctimas para reclamar por unos alambres eléctricos, produciéndose una discusión durante la cual presuntamente realizó varios disparos y posteriormente huyó acompañado de otras dos personas.

Tras el suceso, agentes de la Policía Científica recolectaron evidencias en la escena, mientras los organismos investigativos desplegaron labores de inteligencia y seguimiento que permitieron localizar y capturar al sospechoso en la región Sur del país.

El detenido se encuentra bajo custodia policial y lo pondrán a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.